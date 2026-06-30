اتحاد الإمارات للملاكمة يتعاون مع "ضمان ماركتس" لإطلاق مبادرات لتعزيز الملاكمة بالدولة

أبوظبي في 30 يونيو/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة توقيع شراكة إستراتيجية مع "ضمان ماركتس"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأسواق المالية، بهدف تطوير اللعبة الأولمبية، ودعم نموها.

وسيعمل الطرفان بموجب الشراكة الإستراتيجية على إطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تطوير رياضة الملاكمة، وتعزيز حضورها على مستوى الدولة، ودعم منظومتها، لتحقيق أهداف الاتحاد ورؤيته المستقبلية.

وقال سعادة أنس العتيبة، رئيس الاتحاد إن هذه الشراكة خطوة مهمة في تنفيذ رؤية الاتحاد لبناء مستقبل واعد للعبة، وتوفير المزيد من الفرص للرياضيين، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز مسيرة تطويرها، عبر شراكات إستراتيجية ذات أثر مستدام.

وأكد سامر مرشد، الرئيس التنفيذي لشركة "ضمان ماركتس"، تطلعهم إلى العمل مع الاتحاد من خلال مبادرات نوعية تسهم في تنمية رياضة الملاكمة، وخلق فرص جديدة للجيل القادم من الرياضيين في الدولة.