جامعة الشارقة تتقدم للفئة "101-200" عالمياً في تصنيف التايمز لتأثير الاستدامة 2026

الشارقة في 30 يونيو/ وام / حققت جامعة الشارقة إنجازًا عالميًا جديدًا بانضمامها إلى الفئة "101-200" عالميًا في تصنيف "التايمز للتعليم العالي لتأثير الاستدامة 2026"، الذي يقيس مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة، متقدمةً من الفئة "201-300" التي جاءت ضمنها في تصنيف العام الماضي.

وجاء هذا التقدم نتيجة تحسن أداء الجامعة في معظم أهداف التنمية المستدامة، إذ حلت ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في خمسة أهداف، أبرزها المركز 27 عالميًا في هدف التعليم الجيد، والمركز 47 عالميًا في الصحة الجيدة والرفاه، والمركز 64 عالميًا في الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والمركز 66 عالميًا في السلام والعدل والمؤسسات القوية، إضافة إلى المركز 98 عالميًا في الحد من أوجه عدم المساواة.

ورفع سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة

رئيس جامعة الشارقة، بمناسبة هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا التقدم يجسد رؤية سموه في ترسيخ مكانة الجامعة مؤسسةً أكاديمية وبحثية رائدة تضع الاستدامة في صميم توجهاتها الاستراتيجية.

وقال إن التقدم في التصنيف يعكس التزام الجامعة بتحويل أهداف التنمية المستدامة إلى برامج وسياسات وممارسات تمتد من العملية التعليمية والبحث العلمي إلى خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن انتقال الجامعة إلى الفئة (101-200) جاء ثمرة عمل مؤسسي متكامل ومنهجية واضحة في دمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطتها.

وأضاف أن تحقيق المركز 27 عالميًا في هدف التعليم الجيد يؤكد جودة مخرجات الجامعة وتميز برامجها الأكاديمية، فيما يعكس دخول خمسة من أهداف التنمية المستدامة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا، إلى جانب التحسن في بقية المؤشرات، اتساع الأثر البحثي والمجتمعي للجامعة وتنوع إسهاماتها في دعم جهود التنمية المستدامة محليًا وعالميًا.

ويُعد تصنيف "التايمز للتعليم العالي لتأثير الاستدامة" من أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس أداء الجامعات في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ويستند إلى معايير منهجية لقياس مدى إسهام مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.