"سيراميك رأس الخيمة" توقع اتفاقية ترخيص طويلة الأجل مع "روبرتو كافالي"

رأس الخيمة في 30 يونيو/ وام / وقعت "سيراميك رأس الخيمة" إحدى أكبر شركات حلول السيراميك المستخدم في نمط الحياة، اتفاقية ترخيص حصرية طويلة الأجل مع "روبرتو كافالي" الإيطالية لتطوير وتصنيع وتوزيع مجموعات فاخرة من بلاط السيراميك والأدوات الصحية والصنابير التي تحمل علامة "روبرتو كافالي"، في خطوة تجسد التقاء الابتكار الصناعي بالحرفية الإيطالية الراقية.

وبموجب بنود هذه الاتفاقية ستتولى سيراميك رأس الخيمة تطوير وتصنيع وتوزيع مجموعات "روبرتو كافالي" في مجموعة من الأسواق، بما فيها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان والكويت والأردن ولبنان ومصر والعراق وتركيا والمغرب والهند، بما يعزز حضور العلامة التجارية في أسواق رئيسية تشهد طلباً متزايداً على حلول التصميم الفاخر.

وتجمع هذه الشراكة بين الرؤية الإبداعية والجمالية المميزة لدار "روبرتو كافالي" وإرثها الإيطالي العريق في عالم الفخامة، وخبرة شركة سيراميك رأس الخيمة العالمية في التصنيع وقدراتها الابتكارية وشبكة التوزيع الواسعة لديها، كما يهدف هذا التعاون إلى تقديم جيل جديد من حلول التصميم الداخلي التي تعكس مزيجاً من الحرفية الاستثنائية والتصميم الراقي وأسلوب الحياة الفاخر.

وسيتم توزيع المجموعات عبر شبكة متاجر البيع بالتجزئة التي تديرها شركة سيراميك رأس الخيمة مباشرةً، بالتوازي مع توسيع شبكة التوزيع للشركات في الأسواق المشمولة باتفاقية الترخيص.

ومن المقرر أن يتم الكشف رسمياً عن أولى مجموعات "روبرتو كافالي" المطوَّرة في إطار هذه الشراكة خلال معرض "سيرساي 2026" في مدينة بولونيا الإيطالية، الحدث الدولي الرائد عالمياً لأسطح السيراميك وإكساءات الحمامات المزمع إقامته في سبتمبر 2026.

وقبل الإطلاق العالمي المقرر في سبتمبر القادم ستقيم مجموعة مختارة من صالات العرض الرئيسية التابعة لشركة سيراميك رأس الخيمة في الإمارات عرضاً حصرياً أولياً للمجموعات الجديدة، يتيح للزوار فرصة استكشافها عن كثب.

ويتبع ذلك عرض رئيسي آخر ضمن فعاليات معرض "أسبوع دبي للتصميم" المزمع إقامته في نوفمبر المقبل، ليصبح منصة جذب خاصة للمتخصصين والمهتمين في مجالات التصميم الفاخر.

وقال عبد الله مسعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: شراكتنا مع "روبرتو كافالي" محطة بارزة إذ يجمع هذا التعاون بين لغة التصميم الفريدة التي تشتهر بها علامة "روبرتو كافالي" ، وبين التميز العالمي لسيراميك رأس الخيمة في التصنيع والحضور الدولي الواسع وثقافتها الابتكارية والنتيجة تقديم تجربة استثنائية في نمط الحياة الفاخر.

وأضاف : تعكس هذه الشراكة الرؤية المشتركة لكل من سيراميك رأس الخيمة و"روبرتو كافالي" القائمة على الحرفية الاستثنائية والتصميم الجريء والجودة، كما ترسي هذه الشراكة معياراً جديداً للتصميم الداخلي الفاخر، من خلال تقديم حلول تجمع بسلاسة بين الفخامة الإيطالية الأصيلة، والقدرات التصنيعية العالمية، والدقة، والموثوقية التي تتسم بها سيراميك رأس الخيمة.