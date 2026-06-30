"الشارقة للفنون" تكشف عن برنامجها لصيف وخريف 2026

الشارقة في 30 يونيو/ وام / أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون برنامجها لصيف وخريف 2026، متضمناً معارض فنية وبرامج للتصوير الفوتوغرافي والعروض الأدائية والسينما والنشر الفني، إلى جانب مشاركات دولية لمقتنياتها بالتعاون مع مؤسسات ثقافية حول العالم.

ويتضمن البرنامج إقامة الدورة الثالثة عشرة من معرض التصوير الفوتوغرافي "الشارقة، وجهة 13" خلال الفترة من 8 أغسطس إلى 29 نوفمبر المقبلين في رواق الفوتوغراف، بمشاركة ستة فنانين يقدمون أعمالاً جديدة أُنجزت بتكليف من المؤسسة.

ويستمر معرض "سرديات الفوتوغراف على امتداد سواحل الخليج" في رواق الفوتوغراف، ويضم 165 صورة فوتوغرافية ووثيقة أرشيفية من مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توثق جوانب من تاريخ الخليج وسواحل المحيط الهندي.

ويشمل البرنامج أيضاً معارض دولية لمقتنيات المؤسسة في مركز أرانيا للفنون في غوانغجو، والمتحف الأيرلندي للفن الحديث في دبلن، إلى جانب تنظيم الدورة الخامسة من "عروض الشارقة"، والدورة التاسعة من "منصة الشارقة للأفلام"، والدورة التاسعة من معرض الكتاب الفني "نقطة لقاء" خلال الأشهر المقبلة.

كما يتواصل البرنامج الصيفي للمؤسسة من خلال "راديو الشارقة للفنون"، و"نادي سينما الأحد"، واستمرار معرض "ليلى ماجد وإنعام ظفر: تدابير الجسد" حتى 20 سبتمبر المقبل.