تعاون بين بلدية عجمان و"ساعد" و"مجموعة المدينة الآمنة" لتعزيز الحلول الذكية

عجمان في 30 يونيو/ وام / أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن تعاون مع شركة ساعد للأنظمة المرورية ذ.م.م، ومجموعة المدينة الآمنة المحدودة، بهدف تطوير وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز البنية التحتية الذكية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 وتوجهات الإمارة نحو تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص وتبني أحدث الحلول الذكية والابتكارات التقنية.

وناقش سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية خلال لقائه وفد من ساعد ومجموعة المدينة الآمنة وضع إطار عام للتعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة في عدد من المجالات الحيوية، تشمل تطوير وإدارة مشاريع المحتوى والإعلانات، وإدارة وتشغيل الشاشات الإعلانية على الطرق والجسور، ومشاريع الأنظمة الذكية المرتبطة بالإغلاقات المرورية والتفتيش والبرمجيات والأنظمة المساندة، إلى جانب تطوير وتشغيل المواقف الذكية، ومشاريع الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني والإنشاءات، فضلاً عن المشاريع المستقبلية التي يتفق عليها الطرفان.

ووقع الاتفاقية عن دائرة البلدية، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، فيما وقعها عن شركة ساعد للأنظمة المرورية المهندس إبراهيم يوسف رمل، الرئيس التنفيذي للشركة، وعن مجموعة المدينة الآمنة المحدودة المهندس علي محسن عمري، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ مراحل تجريبية للمشاريع المقترحة بما يضمن تقييم النتائج واعتمادها قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ الفعلي، بما يسهم في تحقيق أفضل المخرجات وتعزيز كفاءة المشاريع المستهدفة.