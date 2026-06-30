"أبوظبي للمحاسبة" يحصل على 8 شهادات "آيزو"

أبوظبي في 30 يونيو/ وام / حصل جهاز أبوظبي للمحاسبة على 8 شهادات "آيزو" عالمية من هيئة الإمارات للتصنيف – رينا لضمان الأعمال، في إنجاز يعكس التزام الجهاز بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعزيز منظومة الجودة والحوكمة والتميّز المؤسسي، بما يدعم كفاءة الأداء واستدامة الأعمال، وذلك وفق بيان صحفي صادر عن الجهاز اليوم.

وشملت الشهادات التي حصل عليها الجهاز شهادة الآيزو 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة وشهادة الآيزو 45001:2018 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة الآيزو 27001:2022 لنظام إدارة أمن المعلومات، إضافة إلى شهادة ISO 20000-1:2018 لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات.

إلى جانب ذلك حصل الجهاز على شهادة الآيزو 41001:2018 الخاصة بنظام إدارة المرافق، وشهادة الآيزو 42001:2023 الخاصة بنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، ليكون من أوائل الجهات المحلية الحاصلة على آيزو الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي من قبل تصنيف رينا لضمان الأعمال، إلى جانب شهادة الآيزو 20400:2017 للمشتريات المستدامة، وشهادة الآيزو 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال.

وتسهم هذه الشهادات في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، ودعم بيئة عمل قائمة على الجاهزية والاستدامة والابتكار، بما يواكب التوجهات الحديثة في مجالات التقنية والحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

وقال سعادة محمود سالم العلوي، مدير عام قطاع الكفاءة المؤسسية، إن حصول الجهاز على هذه الشهادات يمثل محطة مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي، ويعكس حرصه المستمر على تبنّي أعلى المعايير العالمية في مختلف مجالات العمل المؤسسي والتقني والإداري.

وأضاف أن الجهاز يواصل تطوير منظومة عمل متكاملة ترتكز على الجودة والابتكار والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع مستويات الجاهزية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام جهاز أبوظبي للمحاسبة بمواصلة تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية، والتي تدعم تحقيق أهدافه الإستراتيجية، وتعزز مكانته كمؤسسة رائدة في مجالات الحوكمة والتميّز المؤسسي والاستدامة.