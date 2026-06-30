"طرق دبي" تبدأ تنفيذ تحسينات مرورية سريعة في 28 موقعاً خلال صيف 2026

دبي في 30 يونيو/ وام / بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ حزمة من التحسينات المرورية السريعة في 28 موقعاً بمختلف مناطق الإمارة، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة، وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والمناطق التطويرية، بما يدعم النمو العمراني والسكاني الذي تشهده دبي.

وأوضحت الهيئة أن الأعمال تشمل تنفيذ تحسينات في أربعة مواقع بمناطق المدارس، وثلاثة مواقع في المناطق التطويرية، و21 موقعاً في مناطق متفرقة من الإمارة، مشيرة إلى أنه جرت جدولة تنفيذها خلال العطلة الصيفية للاستفادة من انخفاض الكثافة المرورية، وتسريع وتيرة الإنجاز، والحد من تأثير الأعمال في مستخدمي الطريق.

ويعد مشروع توسعة شارع الإمارات بإضافة مسارين جديدين بطول خمسة كيلومترات على المقطع الممتد من حدود إمارة الشارقة باتجاه شارع العمردي، أبرز مشاريع التحسينات المرورية التي تنفذها الهيئة خلال الصيف، نظراً لأهمية الشارع باعتباره أحد المحاور الرئيسة التي تربط دبي بالإمارات المجاورة، وما يشهده من كثافة مرورية مرتفعة خلال فترات الذروة، ومن المتوقع أن تسهم التوسعة في خفض الازدحام المروري وتقليل زمن الرحلة بنسبة 25% خلال أوقات الذروة.

وتتضمن الأعمال أيضاً تنفيذ تحسينات مرورية على تقاطع شارع المركز التجاري مع شارع مراسي درايف في منطقة الخليج التجاري، وتحسين الحركة المرورية على شارع لطيفة بنت حمدان بالقرب من منطقة القوز الصناعية، إضافة إلى تطوير الحركة المرورية على شارع رأس الخور باتجاه شارع الخيل، بما يعزز كفاءة التقاطعات وانسيابية الحركة في عدد من المناطق الحيوية.

كما تشمل المشاريع تنفيذ تحسينات بالقرب من المناطق السكنية، من بينها إضافة مسار جديد عند تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي، وتوسعة حركة الالتفاف إلى اليمين على شارع رأس الخور باتجاه شارع دبي ـ العين من مسار واحد إلى مسارين، إلى جانب توسعة مسار مروري على شارع الجزائر في منطقة المزهر الرابعة قبل مدخل سكن العمال، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل فترات الانتظار وتحسين حركة المركبات.

وفي إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، تنفذ الهيئة مواقف جديدة لمجمع زايد التعليمي في منطقة المزهر الثانية، وإنشاء مواقف إضافية لمدرسة هورايزن الدولية في منطقة أم الشيف، إلى جانب تنفيذ تحسينات مرورية لتنظيم حركة المركبات، وتسهيل الدخول والخروج، والحد من الازدحام خلال أوقات الذروة المدرسية.

وأكدت الهيئة أن اختيار مواقع التحسينات المرورية يتم وفق دراسات فنية وميدانية متخصصة تستند إلى تحليل بيانات الحركة المرورية، ونتائج المسوحات الميدانية، وبيانات أنظمة النقل الذكية وكاميرات المراقبة، إضافة إلى الاستفادة من ملاحظات واقتراحات الجمهور الواردة عبر مختلف قنوات التواصل، بما يدعم تنفيذ حلول مرورية سريعة وفعالة تسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين تجربة التنقل لمستخدمي الطريق.