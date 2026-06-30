عمار بن حميد يشهد ملتقى "عهد ووعد" في عجمان

عجمان في 30 يونيو/ وام / شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، فعاليات النسخة الخامسة من ملتقى "عهد ووعد"، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وذلك في قاعة الشيخ زايد بجامعة عجمان.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ "عهد ووعد" تُمثل ملتقى وطنياً تتلاقى فيه القلوب وتجتمع لتجديد الولاء والوفاء لقائد الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، مشيراً سموه إلى أن المبادرة تجسّد فخر أبناء الإمارات في مسار التنمية والنهضة التي يقودها سموه على أسس صلبة تحمي منجزاتها وتصون مكتسباتها.

وأثنى سموه، على الجهود الاستثنائية لصاحب السمو رئيس الدولة، وقيادته الحكيمة التي وطدت مكانة دولة الإمارات، وعززت مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكداً أن رؤية سموه الثاقبة مثلت حجر أساس لمسيرة تنموية فريدة ومستدامة، تقوم على تمكين الإنسان، والاستثمار في طاقاته، وصقل قدراته، لمستقبل أكثر ازدهاراً ورخاء للأجيال المقبلة.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان، عن بالغ فخره بفيض المشاعر الصادقة والولاء المتجذّر الذي يبديه أبناء الوطن والمقيمون تجاه قيادتنا الرشيدة، وهو ما يتجلى بوضوح في مبادرة "عهد ووعد"، إذ يجسد هذا الملتقى مرآة تعكس أسمى معاني العهد والوفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتؤكد متانة الروابط بين القائد وشعبه في نموذج رائد من التعاضد القائم على الثقة والمحبة والوحدة في الرؤية والمصير.

وأشاد سموه بجهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وفريق عمله في إطلاق هذه المبادرة وإنجاحها، مشيراً سموه إلى أن "عهد ووعد" رسالة وفاء راسخ وولاء دائم وشعب كالجسد الواحد يلتف حول قيادته، متمسكاً بقيم الاتحاد وماضياً بعزيمة قوية وطموح بلا حدود نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

حضر فعاليات الملتقى الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، إلى جانب عدد من الشيوخ ومسؤولي الدوائر الحكومية بعجمان، وممثلي القطاع الخاص، وحشد واسع من المواطنين والمقيمين من مختلف فئات المجتمع المحلي في الإمارة.

ويأتي تنظيم عجمان للنسخة الخامسة من الملتقى، ضمن المشاركة الفاعلة للإمارة في المبادرة الوطنية والمجتمعية "عهد ووعد"، التي تحولت إلى منصة جامعة للتعبير عن قيم الانتماء الوطني والولاء والوفاء للوطن وقيادته، حيث أقيمت تحت شعار "عهد بالولاء ووعد بالوفاء" استمراراً لسلسلة الملتقيات التي شهدتها إمارات الدولة في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، محققة نجاحاً كبيراً.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، تلاه عرض فيلم وثائقي لآخر مستجدات المبادرة حيث تناول مسيرة "عهد ووعد"، وأهدافها الوطنية والمجتمعية، ورسالتها الرامية إلى تعزيز قيم التلاحم الوطني، وإبراز حجم التفاعل المجتمعي الذي حققته منذ انطلاقها، فضلاً عن استعراض آليات المشاركة في المنصة الرقمية التي أتاحت للمواطنين والمقيمين التعبير عن مشاعرهم وقيم الوفاء والانتماء تجاه الوطن وقيادته.

وألقى بعدها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلمة أشاد فيها بما تشهده عجمان من نجاحات وإنجازات تنموية، مؤكداً أهمية هذا اللقاء الوطني ودلالاته المجتمعية والوطنية، وما يضطلع به من دور في تعزيز قيم الانتماء والولاء والمسؤولية المجتمعية، والوفاء والامتنان للوطن وقائد مسيرته.

وأعرب معاليه عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مثمناً عطاء وإنجازات سموه المتواصلة التي جعلت من عجمان نموذجاً ناجحاً في التنمية الشاملة، ومقدراً لسموه قيادته الحكيمة، التي تجسد قدرة الإمارات على التعامل الذكي والفعال، مع كافة معطيات العصر، كما شكر سموه على جهوده الصادقة من أجل تعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف معاليه إن هذا اللقاء الذي نقدم فيه العهد والوعد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إنما يعبر عن اعتزازنا بما يتحلى به سموه من صفات قيادية رفيعة وما يرتبط بها من نهضة شاملة تعود بالخير على الوطن والمواطنين والمقيمين، وإن هذا اللقاء الوطني الذي يحظى بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الذي يجسد بفكره وعمله النجاح الذي تشهده الإمارة والمستقبل الواعد الذي ينتظرها، وإن عجمان تمضي قدماً بفضل الجهود المخلصة لسموه لتؤكد مكانتها في مسيرة العزة والمجد التي تشهدها دولة الإمارات".

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن هذا اللقاء يمثل تعبيراً قوياً عن المشاركة المجتمعية الواسعة في مسيرة الوطن، إذ يضم ممثلين عن مختلف أطياف المجتمع الذين يعبرون عن حبهم للإمارات وارتباطهم بقائدها وحرصهم على مواصلة الإسهام في نهضتها.

وأضاف معاليه : إنني أتوجه بكلمة امتنان وعرفان لصاحب السمو رئيس الدولة، فهو قائد يمتلك رؤية واضحة للمستقبل وإيماناً بقدرة أبناء الإمارات على تحقيق الأهداف والطموحات، ويرتبط مع أبناء الوطن بعلاقات تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، كما أتوجه بكلمة شكر وتقدير لكم جميعاً، ولجميع المواطنين والمقيمين على مشاركتكم الواسعة التي فاقت التوقعات في مبادرة عهد ووعد، وما تعبرون عنه من محبة للقائد وإخلاص للوطن، أما الأمل والطموح، فهو أن تواصل الإمارات مسيرتها لتظل دائماً في مصاف الدول المتقدمة، وأن تبقى دولة المؤسسات والأخوة الإنسانية والأمان والرخاء والحياة الكريمة.

وأثنى معاليه على دور الحضور في تنفيذ هذا العهد والوعد، مؤكداً أنه تعبير صادق عن الولاء والانتماء لدولتنا العزيزة، وتقدير لما حققته من منجزات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وما تتمتع به من مؤسسات فاعلة ومكانة مرموقة خليجياً وإقليمياً وعالمياً، "أحيي فيكم ما تظهرونه من روح وطنية، وما تؤكدونه من ثقة في حاضر الإمارات ومستقبلها بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة.

وشهد الملتقى توقيع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بمشاركة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، وعدد من الشيوخ على وثيقة "عهد ووعد"، إلى جانب ممثلين عن مختلف شرائح وفئات المجتمع المحلي في عجمان، من المواطنين والمقيمين.

واختتمت فعاليات الملتقى وسط أجواء وطنية عكست حجم التفاعل الكبير مع المبادرة، إذ شارك الحضور بكثافة في التوقيع على وثيقة "عهد ووعد"، مؤكدين أن الإمارات ستظل نموذجاً للتلاحم الوطني والعمل المشترك، وأن قيم الولاء والانتماء والوفاء ستبقى ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأكد الحضور في الملتقى أن المبادرة تمثل نموذجاً وطنياً فريداً للمشاركة المجتمعية، إذ انطلقت بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع عبر التصويت والتوقيع الرقمي المفتوح، بما يعكس وحدة الصف الوطني والتفاف المجتمع حول قيادته، ويجسد ما تتمتع به دولة الإمارات من تماسك وتلاحم بين القيادة والشعب.

وأوضحوا أن "عهد ووعد" تجاوزت كونها فعالية مجتمعية لتصبح حالة وطنية جامعة ومنصة رمزية تتيح للجميع التعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن، كما نجحت في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع عبر المنصة الرقمية متعددة اللغات والأنشطة الميدانية والملتقيات المجتمعية التي أقيمت في عدد من إمارات الدولة.

وتأتي نسخة ملتقى "عهد ووعد" بعجمان بوصفها المحطة الخامسة ضمن سلسلة الملتقيات التي شهدتها إمارات الدولة في إطار مبادرة "عهد ووعد"، حيث استضافت رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين فعاليات مماثلة بحضور واسع من مختلف فئات المجتمع، وركزت جميعها على ترسيخ قيم الولاء والانتماء والوفاء، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين للتعبير عن تقديرهم لما تحقق من منجزات تنموية في الإمارات.