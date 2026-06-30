"تكافل الصحفيين" يعتمد طلبات قروض بقيمة 450 ألف درهم لأعضائه

دبي في 30 يونيو/ وام / اعتمد مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال اجتماعه الثاني لعام 2026، منح قروض بقيمة إجمالية بلغت 450 ألف درهم.

ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على اعتماد 3 ملفات عضوية جديدة، وذلك في إطار جهود الصندوق المتواصلة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين الصحفيين أعضاء الجمعية.

وأكدت راية المزروعي، أمين السر، أن القروض المعتمدة تأتي ضمن دفعة جديدة من طلبات الأعضاء المستوفين للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق، موضحة أن سداد هذه القروض يتم على مدى عامين، بما يراعي الظروف المالية للأعضاء ويعزز روح التعاون والتكافل بينهم.

وأضافت أن المجلس اعتمد تقرير الاتحاد للمعلومات الائتمانية ضمن المستندات الإلزامية المطلوبة للحصول على القروض.

وناقش المجلس كذلك عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير اللوائح والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق، بما يسهم في تعزيز كفاءته واستدامة خدماته المقدمة لأعضائه.

حضر الاجتماع كل من: فضيلة المعيني رئيس مجلس الإدارة، وكلثم المندوس نائب الرئيس، وراية المزروعي أمين السر، ووفاء السويدي عضو مجلس الإدارة.