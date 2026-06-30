"نسائية دبي" تطلق برنامجاً لتأهيل طالبات الموارد البشرية لسوق العمل

دبي في 30 يونيو/ وام / أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي بالتعاون مع جامعة الوصل برنامجا تدريبيا متخصصا ضمن مبادرة "صناعة الأجيال" يستهدف طالبات برنامج "إنجاز" في تخصص الموارد البشرية بهدف إعدادهن وتأهيلهن بالمهارات العملية والمهنية اللازمة للانخراط في سوق العمل بكفاءة وتميز.

وأكدت خولة المطروشي مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل في جمعية النهضة النسائية أن البرنامج الذي يمتد على مدار شهر كامل يأتي في إطار رؤية الجمعية الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة وصقل مهارات الطالبات وتنمية قدراتهن العملية بما يسهم في تعزيز جاهزيتهن المهنية وتمكينهن من مواكبة متطلبات بيئات العمل الحديثة.

وأوضحت أن البرنامج يركز على تزويد الطالبات المشاركات بمجموعة من المهارات الأساسية والمتقدمة في مجال الموارد البشرية تشمل آليات إدارة وإجراء المقابلات الوظيفية باحترافية ومهارات التواصل والحوار الفعال وكتابة السيرة الذاتية بصورة احترافية إضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات الحديثة في عمليات التوظيف واستقطاب الكفاءات.

وأضافت أن البرنامج استقطب نخبة من المدربات والمتخصصات ذوات الخبرة في مجالات التدريب والتطوير المهني وإدارة الفعاليات بما يضمن تقديم محتوى تدريبي نوعي يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية ويحقق أعلى مستويات الاستفادة للمشاركات.

وقالت إن الطالبات سيخضعن في ختام البرنامج إلى تقييم شامل يعتمد على تنفيذ مقابلات تطبيقية ومحاكاة واقعية لبيئة العمل بهدف قياس مستوى المهارات والمعارف التي اكتسبنها خلال فترة التدريب وتعزيز قدرتهن على تطبيقها عملياً بما يسهم في رفع مستوى الثقة بالنفس والاستعداد لخوض التجارب المهنية المستقبلية.

ويجسد البرنامج نموذجاً ناجحاً للتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمعية في إعداد جيل من الكفاءات الشابة القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل وترسيخ ثقافة التميز والإبداع والريادة بين الطالبات بما يدعم مستهدفات التنمية البشرية ويعزز دور المرأة والشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.