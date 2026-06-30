نتائج مبادرة "ارتقاء" تكشف عن تطور جودة مراكز خدمات الاتصالات في الدولة

دبي في 30 يونيو/ وام / أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن نتائج الدورة الأحدث من مبادرة "ارتقاء"، البرنامج الوطني الرائد الذي يواصل تطوير تجربة المتعامل في مراكز خدمات الاتصالات، بما يعكس توجه الإمارات نحو الريادة في جودة الخدمات والتحول الرقمي.

وتأتي هذه الدورة امتداداً لجهود الهيئة في تحديث وتطوير البرنامج، حيث تم تعزيز معايير التقييم لتشمل جوانب أعمق ترتبط بالتجربة الرقمية والابتكار، في خطوة تعكس التحول نحو خدمات رقمية ترتكز على الكفاءة وسهولة الوصول وسرعة الإنجاز.

وتعتمد مبادرة "ارتقاء" على إطار متكامل يقيس جودة الخدمات عبر مختلف مراحل رحلة المتعامل، بدءاً من الوصول إلى مركز الخدمة، مروراً بجودة التفاعل، ووصولاً إلى تقييم الخدمات الرقمية والحلول المبتكرة.

وتشمل أدوات التقييم زيارات "المتسوق السري" إلى جانب استطلاع آراء المتعاملين بشكل مباشر، بما يضمن تقديم صورة دقيقة وشاملة عن مستوى الأداء.

وفي هذا السياق، قال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطويرالتكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إن نتائج مبادرة ارتقاء تعزز استمرار التقدم في كفاءة الأداء التشغيلي لقطاع الاتصالات، مدعوماً بجهود مزودي الخدمة والتزامهم بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية وتطوير خدماتهم بشكل مستمر.

وأضاف أن ما تحقق من تحسينات ملموسة في جودة الخدمات وتجربة المتعامل يعكس تكامل الأدوار بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" ومزودي الخدمة، وحرصهم على الارتقاء بمستوى الأداء، وتسريع تبني الحلول التقنية المبتكرة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية واستجابة لتطلعات المتعاملين.

وتستمر "تدرا" في العمل على تطوير معايير البرنامج بشكل استباقي، بما يواكب تسارع التحول الرقمي، ويرتقي بتجربة المتعامل إلى مستويات أكثر سلاسة وكفاءة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في تقديم الخدمات الرقمية المتقدمة.

وأظهرت النتائج العامة استمرار الأداء القوي لقطاع الاتصالات في الدولة، حيث بلغ المتوسط العام نحو 90%، ما يعكس مستويات متقدمة من جودة الخدمات وتجربة المتعامل، إلى جانب تقارب مستويات الأداء بين مزودي الخدمات في ظل تنافسية تعزز الابتكار وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.

وتؤكد "تدرا" أن مبادرة "ارتقاء" تمثل منصة مستدامة لتحفيز التطوير المستمر، من خلال تحويل نتائج التقييم إلى فرص تحسين عملية، تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة المتعامل، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو تقديم خدمات حكومية ورقمية عالمية المستوى.