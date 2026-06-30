وزارة الرياضة تطلع على منظومة الحوكمة في نادي الحمرية

الشارقة في 30 يونيو / وام / اطلع وفد من وزارة الرياضة خلال زيارته اليوم نادي الحمرية الثقافي الرياضي على منظومة الحوكمة بالنادي وخطتة الإستراتيجية وآليات العمل المؤسسي والإجراءات الإدارية والمالية المعتمدة في النادي وذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها الوزارة لمتابعة متطلبات التدقيق المالي والإداري والحوكمة في الأندية الرياضية بالدولة.

واستعرض ممثلو النادي أبرز البرامج والمبادرات التي ينفذها بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي في مجالات التطوير الرياضي والإداري وجهوده في إعداد وتجهيز الرياضيين لتأهيلهم لتمثيل الرياضة الإماراتية في مختلف المحافل.

وأشادت وزارة الرياضة بالمستوى التنظيمي الذي يتمتع به نادي الحمرية والجهود المبذولة في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والعمل المؤسسي فضلاً عن دور النادي البارز في خدمة الرياضة الإماراتية من خلال اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية ورفد المنتخبات الوطنية بعناصر واعدة قادرة على تحقيق الإنجازات.

ضم وفد الوزارة كلاً من عمر عبدالرحمن مدير إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الرياضة ومروان المرزوقي مستشار التدقيق والحوكمة بالوزارة.