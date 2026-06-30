حماية ووقاية المجتمع بشرطة رأس الخيمة تشارك في فعالية للأيتام

رأس الخيمة في 30 يونيو / وام / شاركت إدارة حماية ووقاية المجتمع في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بقسم الشرطة المجتمعية ومركز الدعم الاجتماعي في فعالية نظمتها جمعية الإمارات الخيرية لمجموعة من الأطفال الأيتام.

وأوضح المقدم راشد بلهون رئيس قسم الشرطة المجتمعية أن الإدارة شاركت في هذه الفعالية حرصًا منها على الحضور الدائم في مختلف الفعاليات والبرامج المقامة من مختلف الجهات؛ لتعزيز التواصل والتعاون مع الجمهور الخارجي بمختلف فئاته وأعماره.

ولفت إلى أن المشاركة اشتملت على تقديم الرائد موزة الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية محاضرة مختصرة للأيتام وذويهم عن "عام الأسرة" ودور القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في توثيق الروابط الأسرية، من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات وبمختلف المحافل، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور، فضلًا عن تعريفهم بالخدمات الشرطية التي تقدمها القيادة، والمراكز التابعة لها لفئات المجتمع كافة.

وأضاف أنه تم تنظيم فقرة من قِبل مركز الدعم الاجتماعي للأطفال تحت عنوان "شجرة الأحلام"، قام من خلالها الأطفال بتدوين أحلامهم المستقبلية على قصاصات ورقية ومن ثم تم تكوين شجرة منها؛ سعيًا وراء تشجيعهم على المضي قدمًا في اتباع السبل التي تسهم في تحقيقهم لأحلامهم.