"الفجيرة للفنون الجميلة" تطلق فعاليات برنامجها "صيفنا فن"

الفجيرة 30 يونيو/ وام/ أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة عن انطلاق فعاليات برنامجها الصيفي "صيفنا فن"، ويتضمن أكثر من 42 ورشة عمل فنية وتعليمية متخصصة.

​ويتميز البرنامج بتنوعه الشامل في مختلف مجالات الفنون، حيث يقدم ورشاً في الرسم، والنحت، والخزف، والتصوير الفوتوغرافي، والمسرح والتمثيل، بالإضافة إلى "حصة الرسم الرقمي".

​وأكد سعادة علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أهمية البرنامج الصيفي في صقل مهارات المشاركين وتطوير مواهبهم واستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم بشكل إيجابي يخدم الحراك الفني والثقافي.

​يذكر أن الورش تقام بإشراف نخبة من الأساتذة والمتخصصين، وتستهدف توفير بيئة تفاعلية تلبي تطلعات المنتسبين وتنمي شغفهم الفني.