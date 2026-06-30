"انشر" يفتح الطريق أمام ناشرين جدد لتأسيس دور نشر قادرة على النمو والاستمرار

الشارقة في 30 يونيو/ وام / أعلن صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" المبادرة التي أطلقتها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب فتح باب التسجيل في مسار "إطلاق" ضمن برنامجه التدريبي لعام 2026 وذلك ابتداءً من 1 يوليو المقبل حتى نهاية أغسطس القادم لإتاحة الفرصة أمام الناشرين الطامحين إلى تأسيس مشاريع نشر جديدة والانضمام إلى برنامج تدريبي متخصص يواكب متطلبات القطاع.

ودعا صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" الراغبين في تأسيس مشاريع نشر جديدة والاستفادة من البرنامج إلى التقديم للاستفادة من فرصة الانضمام إلى برنامج تدريبي متخصص يزوّد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لإطلاق مشاريع نشر مستدامة وقادرة على النمو.

وبعد إغلاق باب التسجيل تخضع الطلبات لمرحلة مراجعة وتقييم لاختيار المرشحين المؤهلين للانضمام إلى البرنامج على أن تنطلق أولى الجلسات التدريبية في سبتمبر 2026.

ويستهدف مسار "إطلاق" إعداد المشاركين لإطلاق مشاريع نشر قادرة على الاستمرار والنمو من خلال تدريب عملي يركز على أساسيات تأسيس دور النشر وإدارة المحتوى وفهم الحقوق وبناء الهوية المؤسسية وتطوير الخطط التشغيلية والتسويقية كما يتيح المسار للمشاركين التعرف إلى بيئة النشر في الشارقة والاستفادة من الفرص التي توفرها مؤسسات القطاع لدعم دخولهم إلى السوق بخطوات واضحة.

وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب إن الموسم الأول من مسار "إطلاق" أكد أن الاستثمار في تأهيل الناشرين الجدد يفتح المجال أمام مشاريع أكثر جاهزية وقدرة على دخول السوق ويعزز فرص بناء شركات نشر تمتلك مقومات الاستمرار والتطور وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى ترسيخ صناعة نشر قوية تستند إلى المعرفة والكفاءات المهنية وتسهم في دعم الحراك الثقافي والاقتصادي على المدى الطويل.

وأضاف: تبنت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رؤية تقوم على أن ازدهار صناعة النشر يرتبط بقدرتها على استقطاب مواهب جديدة وتجديد قاعدة العاملين فيها باستمرار ومن هذا المنطلق يعود مسار "إطلاق" في صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" لتوفير مسارات تدعم دخول خبرات جديدة إلى القطاع وتساعد على بناء منظومة أكثر تنوعاً وقدرة على النمو بما يرسخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة الكتاب.

وقالت إيمان بن شيبة مديرة إدارة المبادرات الإستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب إن مسار "إطلاق" في صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" يدعم الناشر في بداية رحلته ويزوده بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز مسيرته مؤكدة أن المرحلة الأولى في تأسيس دار نشر تستلزم دراسة اختيارات المحتوى وحسابات السوق وفهم احتياجات القارئ وترسيخ العلاقات المهنية وهي جوانب يتضمنها مسار "إطلاق" الذي يساعد الناشرين على تحويل أفكارهم إلى نماذج عمل قابلة للقياس والتطوير.

وتجمع الأيام التدريبية بين الجلسات المعرفية والتطبيقات العملية والجولات الميدانية حيث يقدم متحدثون متخصصون في مجالات النشر وتطوير الأعمال عدداً من الجلسات التي تغطي جملة من المواضيع المتعلقة بصناعة النشر.

ويتضمن البرنامج أنشطة تفاعلية تساعد المشاركين على اختبار أفكارهم وتطوير مشاريعهم إلى جانب جولات ميدانية في مرافق هيئة الشارقة للكتاب تشمل "لايتنينغ سورس" و"آراب بوك فيرس" و جمعية الناشرين الإماراتيين مدينة الشارقة للنشر ومكاتبها بما يتيح لهم التعرف على منظومة الخدمات والبنية المهنية الداعمة لصناعة النشر في الشارقة ويعد حضور جميع الجلسات إلزامياً لضمان استفادة المشاركين من محتوى المسار.

وتتيح استمارة التسجيل للمتقدمين تقديم صورة شاملة عن دار النشر أو مشروع النشر من حيث مرحلة تطور العمل ومجال النشر والجمهور المستهدف وخطة الإصدارات وقنوات البيع والتسويق والتوزيع إلى جانب أبرز التحديات وأولويات النمو خلال المرحلة المقبلة ونوع المشاركة فيما إذا كان فكرة أولية أو شركة ناشئة في مراحلها الأولى بعد التأسيس بما لا يتجاوز 3 سنوات مما يساعد لجنة التقييم على اختيار المشاركين وفق معايير ترتبط بجاهزية المشروع ووضوح احتياجاته وفرص تطوره.

وفي ختام البرنامج يستعرض المشاركون مشاريعهم أمام لجنة التحكيم ويتنافسون على المنح والتراخيص قبل أن يُتوَّج مسارهم التدريبي بحفل التخرج.