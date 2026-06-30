عروض صيف الشارقة 2026 تنطلق غداً

الشارقة في 30 يونيو/ وام / تنطلق غداً فعاليات عروض صيف الشارقة 2026 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء لتشمل جميع مدن ومناطق الإمارة وذلك ضمن الموسم الصيفي الممتد حتى 15 سبتمبر المقبل.

ويمثل انطلاق الفعاليات بدء مرحلة التخفيضات الواسعة والعروض الحصرية على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في مختلف المراكز التجارية والأسواق والمتاجر بالإمارة.

وتجمع العروض تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص وتقدم أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات فيما رصدت العروض للمتسوقين والزوار أكثر من 700 جائزة طوال فترة الحملة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة فضلاً عن عروض مميزة على الإقامة الفندقية والضيافة والأنشطة الترفيهية.

وتقدم عروض صيف الشارقة 2026 موسماً استثنائياً يعزز من مكانة إمارة الشارقة كوجهة صيفية عائلية رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً حيث تتضمن برنامجاً متكاملاً يجمع بين الترفيه والتسوق واكتشاف المعالم السياحية بمشاركة مجموعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة فيما تستعد شخصية "شمسة" الأيقونة الرسمية للعروض لإضفاء المزيد من البهجة والسعادة على أجواء الموسم من خلال فعاليات تفاعلية مبتكرة وتجارب عائلية مميزة تمتد عبر مراكز التسوق والوجهات السياحية في جميع أنحاء الإمارة وتسعد الأطفال ورواد التسوق.

وتوفر عروض هذا العام للمتسوقين والزوار فرصة الاستفادة من تخفيضات وعروض حصرية على مختلف المنتجات والسلع تصل إلى 75% تشمل الأزياء والعطور والإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية وغيرها إلى جانب عروض خاصة بالمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية بأسعار تنافسية كما يستفيد قطاع التجزئة من تيسير منح تصاريح العروض الترويجية بأسعار تفضيلية وتنافسية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة بما يدعم المنافذ والمحلات التجارية ويعزز الحركة الاقتصادية في الإمارة.

وتتضمن فعاليات عروض صيف الشارقة لهذا العام 700 جائزة قيمة من بينها 51 جائزة كبرى توزع على 5 سحوبات رقمية كبرى تنطلق من 18 يوليو المقبل.

وتتميز عروض صيف الشارقة هذا العام بتنوع الفعاليات والتجارب الصيفية حيث تطلق ضمن الحملة "مدينة شمسة الترفيهية" التي تُقام أنشطتها في قلب مدينة الشارقة لتعكس البيئة الحضرية إلى جانب ورش عمل تفاعلية في عطلات نهاية الأسبوع داخل مراكز التسوق المشاركة.

كما تتيح عروض الصيف لزوار الشارقة وسكانها فرصة الاستمتاع بمجموعة من أبرز المعالم والوجهات السياحية في الإمارة بما في ذلك جزيرة النور التي تقدم تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة والفنون والثقافة وحديقة مملكة اللؤلؤ المائية التي توفر تجارب مائية وترفيهية للعائلات والأطفال ومدينة الشارقة السياحية بما تضمه من مرافق وتجارب متنوعة إضافة إلى حديقة مليحة الوطنية التي تتيح للزوار استكشاف الطبيعة الصحراوية والتجارب البيئية والتراثية والمغامرات الخارجية كما تمتد الخيارات السياحية إلى شواطئ الساحل الشرقي في خورفكان ودبا الحصن وكلباء بواجهاتها البحرية ذات المعايير العالمية فضلاً عن فعاليات سوق الفلي التراثي وحملة "العودة إلى المدارس" ومفاجآت أخرى سيتم الإعلان عنها خلال فترة العروض.