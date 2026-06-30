أحمد وخالد بن سعود يشهدان تكريم موظفي "ارتقاء" المتميزين في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 30 يونيو / وام / شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مرجان"، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، اليوم، في منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان، احتفال مجموعة "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وشركة "أليك القابضة" بمواصلة النجاحات التي يحققها برنامج "ارتقاء"، الذي أسهم في توظيف 105 مواطنين ومواطنات في رأس الخيمة منذ مايو 2025، إلى جانب تكريم عدد من الموظفين المتميزين تقديراً لأدائهم وتطورهم المهني.

ويُنفَّذ البرنامج بالشراكة بين "مرجان" و"أليك"، وبدعم من البرنامج الحكومي الاتحادي "نافس" الذي يشرف عليه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، في إطار الجهود الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع فرص مشاركتها في القطاع الخاص.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للنجاح الذي حققه البرنامج منذ إطلاقه في يونيو 2024، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمساهمة في مسيرة التنمية المتسارعة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.

وكرّم الشيخ أحمد بن سعود والشيخ خالد بن سعود عدداً من الموظفين الذين أظهروا مستويات متميزة من الالتزام والتطور المهني والتميز في الأداء خلال مشاركتهم في البرنامج، تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم المهنية.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود أن الاستثمار في الإنسان، وتنمية قدرات أبناء الوطن، وتوفير الفرص التي تمكّنهم من المشاركة الفاعلة في القطاعات الحيوية، تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، التي تضع الكفاءات الوطنية المؤهلة في صميم أولويات التنمية، باعتبارها ركيزة أساسية لاستدامتها وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

من جانبه، أكد الشيخ خالد بن سعود أن رأس الخيمة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في تعزيز مسيرتها التنموية، من خلال تزويد الشباب الإماراتي بالأدوات والخبرات اللازمة لبناء مستقبل مهني واعد، وتمكينهم من الإسهام بفاعلية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويوفر برنامج "ارتقاء" مسارات مهنية وفرص تدريب وتطوير متخصصة للمواطنين الإماراتيين، مع التركيز على التخصصات الهندسية والإنشائية والفنية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للعمل في المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الإمارة.

ويسهم البرنامج في توفير فرص عمل متنوعة للمواطنين من مختلف المؤهلات الأكاديمية، ورفد قطاع الإنشاءات بكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلباته المستقبلية، إلى جانب دعم مستهدفات التوطين، وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في القطاع الخاص، وتوسيع إسهامها في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

ويُعدّ البرنامج نموذجاً للتعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير رأس المال البشري الوطني، وتحويل مستهدفات التوطين إلى برامج تدريب وتأهيل وفرص وظيفية تسهم في دعم مسيرة التنمية في رأس الخيمة ودولة الإمارات.