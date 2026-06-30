"معرض الخدمة الوطنية للتوظيف" ينطلق 15 يوليو في "إكسبو دبي"

دبي في 30 يونيو/ وام / تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من "معرض الخدمة الوطنية للتوظيف"، أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في استقطاب الكفاءات الوطنية وربطها بفرص العمل النوعية، خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو المقبل في مركز دبي للمعارض "DEC" بمدينة إكسبو دبي.

ويواصل المعرض ترسيخ مكانته كمنصة رائدة تجمع بين الكفاءات الطموحة وجهات التوظيف ضمن بيئة تفاعلية تواكب تطورات سوق العمل، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة تمثل ما يزيد على 10 قطاعات حيوية، إلى جانب أكثر من 9 جامعات ومعاهد أكاديمية.

ويقام الحدث في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ، تعزيز مكانتها نموذجا عالميا في التنمية والاستقرار مدعومة برؤية قيادتها الرشيدة التي نجحت في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على مواكبة المتغيرات عبر تحويل التحديات إلى فرص، وبناء بيئة أعمال متقدمة تدعم الابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، يتزايد التركيز على تطوير المشهد الوظيفي ورفع جاهزية الكوادر الإماراتية، بالتوازي مع تنامي الطلب على المهارات التخصصية، ليشكل المعرض منصة إستراتيجية للمجندين وخريجي الخدمة الوطنية لاكتشاف مسارات مهنية جديدة، والتواصل المباشر مع نخبة من المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة وثقة.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن جهود هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لتحقيق التكامل بين مخرجات الخدمة الوطنية واحتياجات مختلف القطاعات.

ويهدف المعرض إلى دعم بناء اقتصاد وطني قائم على الكفاءات، وتعزيز سياسات التوطين عبر إتاحة فرص وظيفية نوعية تتماشى مع تطلعات الخريجين والمجندين، وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية قيادة دولة الإمارات في تمكين أبناء الوطن وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام أكثر من 55 عارضاً من مختلف القطاعات وأكثر من 20,000 من المشاركين في برنامج الخدمة الوطنية من الذكور والإناث، فيما يتيح للمجندين التواصل المباشر مع جهات التوظيف، وإجراء مقابلات فورية، إلى جانب الاستفادة من الجلسات الإرشادية التي يقدمها خبراء الموارد البشرية، كما يوفر للشركات منصة مثالية لاكتشاف المهارات الإماراتية وبناء قواعد بيانات تدعم خطط التوظيف المستقبلية.

ويقام المعرض برعاية وزارة الدفاع، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتنظمه "أندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في "اندكس القابضة" ، في حين يحظى الحدث بدعم من "إكسبو دبي"، وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، مجموعة "إيدج"، وجامعة كلباء، وكليات التقنية العليا، ومجموعة بن حموده، و"سولت" للتوظيف.