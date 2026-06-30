"الأعلى للأمومة والطفولة" يفتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل

أبوظبي في 30 يونيو/ وام / أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن فتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في الفصل التشريعي الثاني 2026-2028م، اعتباراً من 7 حتى 13 يوليو المقبل.

ودعا المجلس الأطفال الإماراتيين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، إلى الحرص على المشاركة في هذه التجربة المتميزة، مؤكدا أن صوت كل منهم قد يصنع فرقا في مسيرة البرلمان الإماراتي للطفل وفي الإنجازات التي يحققها لأطفال الإمارات والإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستوى رفاههم.

وأوضح أنه يمكن لأي طفل إماراتي أن يحظى بعضوية البرلمان، إذا توفرت فيه مجموعة من الصفات التي تؤهله لذلك ومن أهمها أن يكون ملتزما وقادرا على تحمل المسؤولية، وأن تتوفر لديه الرغبة في إحداث تغيير إيجابي، وأن يكون مبدعا وصاحب أفكار جديدة، وطموحا ويسعى إلى التطوير، ومتحدثا لبقا وخلوقا، ولديه الرغبة في خدمة وطنه ومجتمعه من خلال أهداف واضحة، بجانب أن يهتم بقضايا اطفال وطنه.

ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل إلى تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم وترسيخ مشاركتهم في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم، وضمن بيئة تحاكي العمل البرلماني، وتعزيز وعيهم بحقوق الطفل، وتنمية مهارات الحوار والتفكير لديهم بما يسهم في إعداد جيل واع ومسؤول وقادر على ممارسة أدواره المجتمعية والإسهام بشكل فاعل في مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها الوطن، فضلا عن تشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز وعي الأطفال بأهميتها.

كما يهدف إلى تدريب الطفل الإماراتي على استخدام وسائل التعبير عن الرأي وتقبل الرأي الآخر وفقاً لآليات العمل البرلماني، وتعزيز وعيهم بحقوق الطفل، وتنمية مهارات التفكير وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز دوره تجاه قضاياه الوطنية والعربية، وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمانات العربية، وأن يكون منصة للمحاكاة والتدريب، بالإضافة إلى المشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالأطفال على الصعيدين العربي والدولي.

ويتشكل البرلمان الإماراتي للطفل من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوةً بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي، ومن بينهم أعضاء من أصحاب الهمم، وتبلغ مدة العضوية فيه عامين كاملين، وتُعقد جلساته في مقر المجلس الوطني الاتحادي، ويعمل أعضاؤه ضمن لجان دائمة متخصصة هي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ولجنة البيئة والاستدامة، ولجنة الذكاء الاصطناعي.

ويشترط للترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل، أن يكون المترشح من مواطني دولة الإمارات ومقيما بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها، وألا يقل عمره عن 10 أعوام ولا يتجاوز 16 عاما، وأن يكون قادرا على التعبير عن نفسه، على أن يقدم سيرة ذاتية توضح مساره واهتماماته، وصورة شخصية وصورة عن جواز السفر وخلاصة القيد، ونسخ من الشهادات والجوائز إن وجدت، وموافقة ولي الأمر، وفيديو قصير لا تتجاوز مدته 60 ثانية يوضح فيه سبب رغبته في الترشح لعضوية "البرلمان" وأهم الجوانب والمسائل التي تتركز عليها اهتماماته الشخصية.

ويمكن للأطفال الراغبين بالترشح التقدم بطلباتهم عبر تعبئة نموذج الترشح الإلكتروني المتوفر عبر الموقع الإلكتروني المخصص (www.ecp.gov.ae)، والذي يتضمن المعلومات الشخصية والاهتمامات والموضوعات التي يرغب في مناقشتها.