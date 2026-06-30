مجموعة عبد الواحد الرستماني وجود تتعاونان لتعزيز الأثر المجتمعي المستدام

دبي في 30 يونيو/ وم / وقعت مجموعة عبد الواحد الرستماني مذكرة تفاهم استراتيجية في مجال الأثر المجتمعي مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – "جود" المنصة المعتمدة للمساهمات المجتمعية في دبي والتي أُسست لتمكين وتنظيم العطاء المجتمعي ضمن إطار مؤسسي منظم وشفاف وحوكمة فعّالة.

وتدعم جود مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وتسهم في تعزيز منظومة الأثر المجتمعي من خلال ربط المساهمات بالمبادرات والمشاريع ذات الأثر المستدام في مختلف أنحاء الإمارة.

وتجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين دور "جود" في تمكين وتنظيم المساهمات المجتمعية وبين الموارد والخبرات والإمكانات التي تمتلكها مجموعة عبد الواحد الرستماني في مجال المسؤولية المجتمعية والتفاعل مع المجتمع.

ويهدف الطرفان من خلال هذا التعاون إلى دعم نموذج أكثر تكاملاً وتنظيماً وفاعلية للأثر المجتمعي بما يتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية والمحلية. وبموجب الاتفاقية ستعمل مجموعة عبد الواحد الرستماني و«جود» معاً على تطوير ودعم مبادرات تسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة للمجتمعات في مختلف أنحاء دبي.

وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على استكشاف وتطوير أساليب مبتكرة ونماذج تجريبية للمساهمات المجتمعية وتعزيز الأثر الاجتماعي عبر خمسة محاور رئيسية تشمل تنمية الشباب وتعزيز فرص التوظيف وتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز رفاه المجتمع والاستدامة والمسؤولية البيئية ودعم البنية التحتية المجتمعية. كما تدعم هذه المحاور الأولويات المشتركة التي تعكسها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ولا سيما التعليم الجيد والحد من أوجه عدم المساواة والاستهلاك والإنتاج المسؤولان وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

أكد سعادة مروان راشد بن هاشم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – جود أن الشراكة تعكس أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع في تحقيق أثر اجتماعي مستدام مشيرا إلى أنه في جود نؤمن بأن الأثر المجتمعي المستدام يتحقق عندما تتكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع حول هدف مشترك. وتجسد شراكتنا مع مجموعة عبد الواحد الرستماني هذا التوجه وتمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر ترابطاً وتعاوناً للمساهمات المجتمعية في دولة الإمارات.

وقالت السيدة هدى عبد الواحد الرستماني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني: " تعزز شراكتنا مع جود التزامنا بدعم مسيرة التنمية المستمرة في الإمارات والإسهام في تحقيق تقدم مجتمعي هادف ومن خلال توحيد مواردنا وطموحاتنا المشتركة نسعى إلى ابتكار حلول مستدامة ومبتكرة تحقق نتائج إيجابية ملموسة وقابلة للقياس بما ينسجم مع مستهدفات "نحن الإمارات 2031" وأجندة دبي الاجتماعية 33.