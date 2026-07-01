سفير أوغندا يطّلع على خدمات مدينة الفجيرة للإبداع ودورها في دعم بيئة الأعمال

الفجيرة في الأول من يوليو/ وام/ اطلع سعادة زاكي كيبيدي، سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، خلال زيارته مدينة الفجيرة للإبداع، على منظومة الخدمات التي توفرها المدينة ودورها في دعم بيئة الأعمال والاستثمار.

وكان في استقبال السفير سعادة سالم الحفيتي، مدير مدينة الفجيرة للإبداع، وعدد من موظفي المدينة، حيث جرى استعراض الخدمات المتكاملة التي تقدمها للمستثمرين ورواد الأعمال، والحلول المرنة الخاصة بتأسيس الشركات، بما يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.

واطلع السفير الأوغندي على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مدينة الفجيرة للإبداع، وما توفره من بيئة أعمال داعمة للنمو والابتكار، إلى جانب التسهيلات والإجراءات التي تسهم في استقطاب المشاريع والاستثمارات من مختلف القطاعات.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز جسور التعاون والتواصل المستمر، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة الفجيرة، بما يدعم مكانتها وجهةً اقتصاديةً واستثماريةً واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.