"زايد لأصحاب الهمم" تشارك في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بفيلم توعوي يعزز الوقاية الأسرية

أبوظبي في الأول من يوليو/ وام/ شاركت هيئة زايد لأصحاب الهمم في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تقام تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، بإنتاج فيلم توعوي قصير بالتعاون مع شرطة أبوظبي، يسلط الضوء على الدور المحوري للأسرة في حماية الأبناء من مخاطر التعاطي والإدمان، ويعزز قيم الحوار والاحتواء والتماسك الأسري باعتبارها خط الدفاع الأول في الوقاية، وذلك في إطار التزام الهيئة بدورها الوطني في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية.

وتأتي هذه المشاركة تجسيداً لحرص الهيئة على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع واستقراره، وترسيخ المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات المجتمعية، انطلاقاً من رسالتها في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً، وتمكين الأسر من أداء دورها في حماية الأبناء وصونهم.

ويركز الفيلم على أهمية رفع الوعي الأسري، وملاحظة التغيرات السلوكية والنفسية لدى الأبناء، وتشجيع الأسر على طلب المشورة والدعم من الجهات المختصة عند الحاجة، مع التأكيد على أن الإدمان حالة تستدعي العلاج والتأهيل، وأن التدخل المبكر يمثل أحد أهم عوامل الوقاية والإنقاذ.

وأكد سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن مشاركة الهيئة في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تجسد حرصها على الإسهام في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع، وتعزيز الوعي الوقائي باعتباره أحد أهم الأسس لبناء مجتمع آمن ومستقر.

وقال إن حماية الإنسان وصون الأسرة وتعزيز وعي المجتمع مسؤولية وطنية مشتركة، ودولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً رائداً في تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات لحماية المجتمع من آفة المخدرات ، معربا عن الفخر بمشاركة الهيئة في هذه الحملة الوطنية بالتعاون مع شرطة أبوظبي، إيماناً منا بأن الوعي والتثقيف يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة.

وتوجه سعادته بخالص التقدير إلى جميع مؤسسات الدولة المعنية، وفي مقدمتها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وشرطة أبوظبي، على جهودهم المتميزة في تعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ ثقافة الوقاية، وتوفير منظومة متكاملة لحماية الأسر والأبناء.

وأشار إلى أن هيئة زايد لأصحاب الهمم ستواصل تسخير إمكاناتها وبرامجها التوعوية والإعلامية للمشاركة في المبادرات الوطنية التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي، وتمكين الأسر من حماية أبنائها، وتعزيز ثقافة الحوار والاحتواء داخل الأسرة، بما يسهم في صون الأجيال القادمة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون المستمر بين هيئة زايد لأصحاب الهمم وشرطة أبوظبي لدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ نهج الشراكة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية، بما يسهم في حماية الإنسان وصون الأسرة وبناء مجتمع أكثر أمناً وتماسكاً.