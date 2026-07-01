مجلس إدارة غرفة عجمان يناقش مؤشرات الأداء وخطط الذكاء الاصطناعي

عجمان في الأول من يونيو/ وام/ اطلع مجلس إدارة غرفة عجمان، خلال اجتماعه الثاني لعام 2026،على نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، وناقش مستجدات المشاريع والبرامج التطويرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتمكين مجتمع الأعمال.

ترأس الاجتماع، الذي عقد في مقر الغرفة، سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس المجلس، فيما حضره سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد سعادة عبدالله المويجعي، بجهود القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم الأمن والأمان وتعزيز الاستقرار، وبما تتمتع به حكومة دولة الإمارات من جاهزية ومرونة عالية في التعامل مع المتغيرات بكفاءة وحكمة، وقدرتها على إدارة مختلف التحديات، الأمر الذي عزز مكانة الدولة نموذجا عالميا رائدا في مختلف المجالات.

وأشاد بمواد القانون رقم "4" لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، لتحقيقه جودة الحياة الوظيفية، وتوفير منظومة تشريعية مرنة ومتوازنة تضع الإنسان على رأس أولوياتها بما يدعم كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الإنتاجية واستقرار الموظفين ورضاهم الوظيفي وسعادتهم وسعادة أسرهم.

ووجه بضرورة مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه أصبح واقعا محوريا يعيد تشكيل مختلف القطاعات، ومحركا رئيسيا للابتكار والتطوير.

وقال المويجعي إن إطلاق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لبرنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، يحتم على الجميع مواكبة هذا التوجه الإستراتيجي، والعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمال الغرفة وخدماتها، بما يواكب التوجهات الوطنية لدولة الإمارات ورؤية عجمان 2030 عجمان للناس.

وأكد أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها وكفاءتها العالية على التكيف مع مختلف التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والنقل والخدمات اللوجستية، فيما برهنت خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت جملة من التوترات في مضيق هرمز، على كفاءة منظومتها اللوجستية وجاهزية بنيتها التحتية وقدرتها على ضمان استمرارية تدفق التجارة وحركة البضائع، وهو ما يعكس استشراف القيادة وقوة التخطيط الإستراتيجي ومرونة الاقتصاد الوطني.

واطلع الاجتماع على نتائج لجنتي الموارد البشرية، والتدقيق الداخلي، والمركز المالي للغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما اطلع على نتائج مشاركة الغرفة في معرض "اصنع في الإمارات 2026" وجهودها في عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، بهدف الترويج للقطاعات الصناعية الرئيسية في الإمارة، وجذب الاستثمارات الصناعية المباشرة، وفتح آفاق جديدة للتوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأشاد مجلس الإدارة بنتائج المرحلة الأولى من "برنامج زيارات المنشآت الصناعية" والحرص على توفير قناة تواصل مباشرة بين الجهات الحكومية والمنشآت الصناعية الوطنية في إمارة عجمان بهدف تعزيز الاعتماد على منتجات المصانع المحلية الوطنية ضمن منظومة المشتريات الحكومية.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على استعدادات غرفة عجمان لتنظيم معرض عجمان للفرانشايز 2026، والاستعداد للمشاركة في قمة "AIM" للاستثمار 2026، كما استعرض المجلس نتائج الأداء الإستراتيجي والمشاريع المختلفة، وملف مشاركات الغرفة في الجوائز الخارجية.

واطلع الحضور على خارطة الذكاء الاصطناعي في غرفة عجمان والجهود المبذولة في إعداد وتوظيف "وكلاء الذكاء الاصطناعي" بهدف رفع كفاءة العمليات وتعزيز جودة الخدمات وزيادة مستويات الإنتاجية وتسهيل عمليات الرصد والتحليل وتقديم التوصيات الاستباقية.

وتناول الاجتماع تقرير نتائج برنامج "تكامل" لريادة الأعمال الصناعية النسائية التابع لمجلس سيدات أعمال عجمان، والذي يتزامن مع "عام الأسرة 2026"، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة، ليوفر منصة مستدامة للتدريب وبناء القدرات، ويدعم تمكين المرأة في القطاع الصناعي من خلال التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل المنسوجات والأغذية والعطور والتجميل، إضافة إلى توفير بيئة داعمة لإطلاق المشاريع الصناعية.

وعلى هامش أعمال الاجتماع كرم سعادة عبدالله المويجعي، وأعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان، ليلى السعدي، مدير إدارة البرامج والابتكار في مركز ثرا لريادة الأعمال، لفوزها بجائزة الإمارات للسيدات ـ فئة الابتكار خلال الحفل السنوي لجوائز مجموعة دبي للجودة.