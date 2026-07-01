هيئة الإعلام الإبداعي تطلق برنامج المخيم الإعلامي الصيفي في أبوظبي والعين

أبوظبي في الأول من يونيو / وام/ أطلقت هيئة الإعلام الإبداعي، برنامج المخيم الإعلامي الصيفي لعام 2026 بنسختين، الأولى في أبوظبي والثانية في منطقة العين، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع فرص التعلّم والتطوير في مجالات الإعلام الإبداعي للشباب في إمارة أبوظبي.

ويمنح المخيم المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً فرصة اكتساب مهارات عملية في السرد القصصي، وإعداد الأخبار وتقديمها، والتعليق الصوتي، وتطوير الشخصيات، وتصميم القصص المصورة والرسوم المتحركة.

ويتم تنظيم النسخة الأولى في المنطقة الإبداعية - ياس في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2026، والثانية في مركز القطارة للفنون في منطقة العين خلال الفترة من 20 إلى 24 يوليو 2026.

ويدعم المخيم، بتنظيم المختبر الإبداعي، جهود هيئة الإعلام الإبداعي في تعزيز وصول المواهب الناشئة في إمارة أبوظبي إلى المزيد من فرص التعلم وتطوير المهارات.

ويحظى المخيم هذا العام بدعم مجموعة من الجهات الخبيرة والمتخصصة من شركاء هيئة الإعلام الإبداعي هي شبكة أبوظبي للإعلام، وماجد تي في، وسي إن إن، وتوفور54، واستوديو ساندستورم للقصص المصورة، وأنيموشن، وكلاكيت، وديجيتال فارم، وآريو للإنتاج، وفاضل فيلمز.

وتزامناً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، يهدف المخيم إلى تمكين المواهب الناشئة من أفراد الأسرة لاستكشاف إمكاناتهم الإبداعية في بيئة تعليمية تفاعلية ومحفزة.

واستناداً إلى النجاح الذي حققه المخيم الإعلامي الشتوي لعام 2025 بنسختيه في أبوظبي والعين، تهدف النسخة الصيفية لعام 2026 إلى استقطاب عدد أكبر من المشاركين، حيث خصصت 60 مقعداً لكل من مخيمي أبوظبي والعين ، فيما يتعلم المشاركون في المخيم على أيدي نخبة من المتخصصين في مجالات الإعلام والترفيه والإنتاج والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية والسرد القصصي، ما يتيح لهم التعرف على المسارات المهنية المتنوعة التي يوفرها قطاع الإعلام الإبداعي.

وقالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي، إن المخيمات الإعلامية تُعد من أبرز المبادرات التي تتيح للمواهب الناشئة استكشاف إمكاناتها في بيئة تعليمية داعمة ومحفزة تجمع بين التعلّم والتجربة العملية ، كما يمثل إطلاق نسخة مخصصة لمنطقة العين هذا العام خطوة مهمة نحو توسيع فرص الوصول إلى التعلّم الإبداعي أمام المواهب الناشئة، بما يسهم في دعم نمو منظومة الإعلام الإبداعي في المنطقة.

وأضافت أن هذه المبادرة تنضم إلى سلسلة البرامج التي يقدمها المختبر الإبداعي، ومنها المخيم الإعلامي الشتوي والورش الافتراضية في فصل الربيع، التي صُممت خصيصاً لإلهام الجيل الجديد من المبدعين وتمكينهم من تطوير مهاراتهم، ومن خلال هذه البرامج تواصل الهيئة الاستثمار في بناء قطاع إعلامي إبداعي مستدام يلبّي متطلبات نمو منظومة الإعلام الإبداعي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

ومنذ انطلاقه عام 2016، رسّخ المخيم الإعلامي الصيفي مكانته كأحد أبرز برامج تنمية المواهب الناشئة في الدولة، من خلال تمكين اليافعين والناشئين من تطوير مهاراتهم الأساسية، واستكشاف شغفهم بالمجالات الإبداعية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بوصفهم الجيل المقبل من رواة القصص وصنّاع المحتوى.

واستقبل البرنامج منذ إطلاقه 390 مشاركاً، وواصل عدد من خريجيه مسيرتهم الإبداعية من خلال مبادرات مدعومة من هيئة الإعلام الإبداعي، تشمل العمل في أكاديمية "CNN" أبوظبي، والمشاركة في الإنتاج السينمائية الضخمة، والانضمام إلى برامج التدريب العملي في القطاع الإعلامي.

وعاد بعض الخريجين للمشاركة في المخيم كمرشدين وموجهين لدعم الأجيال الجديدة من المبدعين.

للتسجيل في المخيم، يمكن زيارة : "www.cma.gov.ae/media-camp".