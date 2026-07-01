ملتقى السلامة بالظفرة يؤكد أهمية تطوير أنظمة الصحة والسلامة المهنية خلال الصيف

الظفرة في الأول من يوليو/وام/ أكد ملتقى السلامة والصحة المهنية، الذي نظمته بلدية منطقة الظفرة، أهمية الاستمرار في تطبيق وتطوير أنظمة البيئة والصحة والسلامة وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز الالتزام بإجراءات العمل خلال الظروف المناخية القاسية، لاسيما في فترات الصيف.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال تطبيق أنظمة العمل الآمن في ساعات الظهيرة، وتطوير آليات الرقابة والتفتيش الميداني لضمان الامتثال الكامل للاشتراطات المعتمدة، إضافة إلى تشجيع الابتكار في حلول السلامة المهنية واستخدام التقنيات الحديثة للحد من المخاطر، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية والشركات والمقاولين لضمان بيئة عمل آمنة للجميع.

ويؤكد الملتقى التزام البلدية بتطوير بيئات عمل آمنة ومستدامة، من خلال تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وتعزيز الوعي لدى العاملين والشركات بأفضل الممارسات المهنية التي تسهم في تقليل المخاطر وتحقيق أعلى مستويات السلامة، والتعريف بدور البلدية الرقابي والإشرافي في متابعة مواقع العمل وضمان الالتزام.

واستعرضت البلدية خلال الملتقى أبرز إنجازاتها ومبادراتها النوعية في هذا المجال، والتي تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية في مختلف المرافق.

كما تم خلال الملتقى تنظيم ورشة توعوية بعنوان "السلامة في الحر"، تناولت أفضل الممارسات للتعامل مع الحالات الطارئة خلال العمل في ظروف درجات الحرارة المرتفعة، وسبل الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، بما يعزز جاهزية العاملين للتعامل مع مثل هذه التحديات.

وتم تكريم الشركات المتميزة والملتزمة بتطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة، والمشاركة بفاعلية في تنفيذ البرامج التوعوية، تقديراً لدورها البارز في تعزيز الوعي ونشر ثقافة السلامة بين العاملين والمجتمع، إلى جانب تكريم عدد من موظفي البلدية تقديراً لجهودهم المتميزة في تطبيق النظام وتعزيز بيئة عمل آمنة داخل مرافق البلدية.