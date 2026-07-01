"رواد أعمال دبي" و"Antler" يطلقان أكاديمية رواد الأعمال

دبي في الأول من يوليو /وام/ أعلن مقر رواد أعمال دبي بالتعاون مع Antler، شركة رأس المال الاستثماري العالمية والمتخصصة في دعم الشركات الناشئة، عن إطلاق أكاديمية رواد الأعمال، التي تقدم برنامجاً تدريبياً لمدة ستة أسابيع، صُمّم خصيصاً لدعم الطموحين إلى دخول عالم ريادة الأعمال واتخاذ خطواتهم الأولى نحو تأسيس شركاتهم الخاصة.

وتهدف الأكاديمية إلى تلبية احتياجات الأفراد الراغبين في إطلاق مشاريعهم التجارية، واكتساب الخبرة والمعرفة والثقة لخوض هذا المجال، حيث توفر مساراً عملياً منظّماً لدخول عالم الأعمال، وتتيح للمشاركين معرفة آليات استكشاف الفرص وتقييم الأفكار وبناء المنتجات وفهم متطلبات إطلاق المشاريع وتنميتها.

ويتضمن البرنامج مزيجاً من الجلسات المباشرة والافتراضية، بمشاركة نخبة من المؤسسين والمستثمرين والخبراء من شركات التكنولوجيا الرائدة مثل إنفيديا وأمازون ويب سيرفيسز، لتقديم مجموعة من الإرشادات العملية وتوفير إمكانية الوصول المباشر إلى منظومة الشركات الناشئة في دبي.

ويتيح البرنامج للمشاركين الاطلاع على أحدث الأدوات وأساليب العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ترسي معايير جديدة في مجال إطلاق الشركات الناشئة، ما يمكّن رواد الأعمال من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ بوتيرة أسرع مع توفير الدعم اللازم لتجاوز العقبات.

وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إنه تم إطلاق مقر روّاد أعمال دبي بهدف تسهيل الوصول إلى منظومة ريادة الأعمال عبر تزويد المؤسسين بالأدوات والشبكات والدعم اللازم لتمكينهم من تحقيق النجاح، مشيرا أن خطوة إطلاق أكاديمية روّاد الأعمال، تفتح الباب أمام جيل جديد من رواد الأعمال، وتوفر لهم مساراً عملياً لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

وأضاف أن التعاون مع شركة "Antler" سيمكّن المزيد من أصحاب الأفكار من اتخاذ خطواتهم الأولى في عالم ريادة الأعمال، وهو ما يسهم في تعزيز منظومة دبي للمشاريع الناشئة والشركات سريعة النمو بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار والابتكار.

من جانبه قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن برنامج "أكاديمية رواد الأعمال" يهدف إلى دعم الكفاءات الواعدة والطموحة بالخبرات العملية والمعارف المتخصصة والأدوات التقنية والتجارية اللازمة لتطوير مشاريع ريادية قائمة على التكنولوجيا، وقادرة على تحقيق النمو والاستدامة.

وأوضح أنه من خلال هذا البرنامج سيستفيد رواد الأعمال من الخبرات المتكاملة ضمن منظومة داعمة للشركات الناشئة تسهم في إطلاق مشاريعهم وتساهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزا عالميا للابتكار والاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعكس جهود مقر رواد أعمال دبي المتواصلة لتعزيز منظومة الأعمال الرقمية في دبي.

من جهته، قال ماجنوس جريملاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Antler"، إنه رغم التنوع الذي يميز المؤسسين ورواد الأعمال، إلا أن العائق الحقيقي في كثير من الأحيان لا يتمثل في الموهبة أو الطموح، بل في عدم معرفة نقطة البداية، وقد صُمّمت أكاديمية رواد الأعمال لتذليل هذا العائق، فمن خلال تزويد المؤسسين الطموحين بالمهارات العملية، وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، والوصول المباشر إلى منظومة الشركات الناشئة في دبي، نساعد المزيد من الأفراد على اتخاذ الخطوة الأولى المهمة للانتقال من الفكرة إلى التنفيذ.

وأضاف أن دبي رسخت مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات حيوية في العالم لبناء الشركات، معربا عن الفخر بتعزيز الشراكة مع مقر رواد أعمال دبي لتوسيع قاعدة المؤسسين الذين سيقودون شركات المستقبل انطلاقاً من دبي.

ويتضمن البرنامج دورات تدريبية يقدمها نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وأبرز المشغلين والخبراء التقنيين من شبكة "Antler" العالمية ومنظومة الشركات الناشئة بشكل أوسع، مع تركيز واضح على التطبيق العملي، فيما يهدف المنهج إلى تمكين المشاركين من اختبار الأفكار، وفهم احتياجات المتعاملين، وبناء نماذج أولية للمنتجات، وتطوير المهارات الريادية اللازمة للمضي قدماً بثقة.

وسيحصل المشاركون، الذين يواصلون بناء مشاريعهم، بعد إتمام البرنامج على مسار مُسرَّع ضمن عملية التقديم لبرنامج الإقامة المشترك بين مقر رواد أعمال دبي و"Antler".

ويشكّل ذلك مساراً متكاملاً يدعم المؤسسين منذ المراحل الأولى لاستكشاف عالم ريادة الأعمال، مروراً بتأسيس المشروع، ووصولاً إلى التمويل الأولي والنمو مستقبلاً.

وتستند الأكاديمية إلى التعاون المشترك بين مقر رواد أعمال دبي و"Antler"، والذي بدأ مع الانطلاقة الناجحة لبرنامج الإقامة العالمي الخاص بشركة "Antler".

واستُهل البرنامج بمشاركة مؤسسين من مختلف أنحاء العالم، التحقوا به لبناء شركاتهم الناشئة من دبي، بما يدل على زيادة اهتمام المؤسسين بمنظومة دبي الريادية.

وتوفر الأكاديمية وبرنامج الإقامة لرواد الأعمال والمؤسسين الطموحين فرص التعليم والتمويل، ودعم تأسيس المشاريع، وبيئة متكاملة مصممة لمساعدتهم على إطلاق أعمالهم وتوسيعها من دبي.

وتسهم هذه الخطوة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، بما في ذلك المساعي المتعلقة بتطوير 30 شركة ناشئة مليارية من دبي وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال.

ومن خلال توسيع فرص الوصول إلى تعليم ريادة الأعمال، وفتح المزيد من المسارات نحو تأسيس الأعمال، يسهم مقر رواد أعمال دبي و"Antler" في بناء الجيل المقبل من الشركات عالية النمو انطلاقاً من دبي.