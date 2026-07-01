طيران الإمارات تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية

دبي في الأول من يوليو /وام/ تستعد طيران الإمارات مع انطلاق موسم العطلات الصيفية، لذروة كبيرة في معدلات حركة السفر عبر المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي.

وتتوقع الناقلة ارتفاعاً في أعداد المسافرين المغادرين اعتباراً من عطلة نهاية الأسبوع الحالية، خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو الجاري، داعية العملاء إلى التخطيط المسبق لضمان تجربة سفر سلسة.

ومن المتوقع أن تظل حركة السفر خلال عطلات نهاية الأسبوع نشطة بصورة مستمرة طوال فترة العطلات الصيفية.

ودعت طيران الإمارات عملاءها بتخصيص وقت إضافي نظراً للكثافة المتوقعة في حركة المرور على الطرق القريبة من المطار، وكذلك أعداد المسافرين داخل المطار، والوقت الذي قد يستغرقه المسافرون للوصول إلى بوابات الصعود إلى الطائرة.

كما نصحت الناقلة العملاء بالاستفادة من خيارات إنجاز إجراءات السفر المتعددة التي توفرها، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار في المطار.

ولتجنب التأخير، دعت طيران الإمارات عملاءها بمراعاة تواجدهم في المطار قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة قبل ساعة من موعد الرحلة.