"الداخلية" تطلق الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار "صيف بلا حوادث"

أبوظبي في الأول من يوليو/ وام/ أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار "صيف بلا حوادث"، ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث والإصابات خلال موسم الصيف، وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أشهر، مستهدفة جميع مستخدمي الطريق وقائدي المركبات بمختلف فئاتها.

ويأتي إطلاق الحملة تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية وموسم السفر، ما يستدعي تعزيز الوعي بالاحتياطات اللازمة لسلامة المركبات ومستخدمي الطريق، من خلال التأكد من سلامة الإطارات وإجراء الصيانة الدورية، والالتزام بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة والتي لا يتجاوز ارتفاعها (60) سنتيمتراً، إضافة إلى التأكد من صلاحية أنظمة الإضاءة وإشارات تغيير الاتجاه، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات.

وتركز الحملة على رفع مستوى الالتزام بقانون السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، إلى جانب التوعية بمخاطر ترك الأطفال داخل المركبات، بما يعزز ثقافة القيادة الآمنة ويسهم في الحد من الحوادث المرورية خلال موسم الصيف.

وسيتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة والشركاء الإستراتيجيين والجهات المعنية بالسلامة المرورية في الدولة، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع، بما يعزز ثقافة القيادة الآمنة ويسهم في تحقيق مستهدفات السلامة المرورية على مستوى الدولة.