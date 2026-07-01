"أبوظبي للغة العربية" يعلن الفائزين في برنامج المنح البحثية 2026

أبوظبي في الأول من يوليو/ وام/ أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أسماء الفائزين بالدورة السادسة من برنامج المنح البحثية لعام 2026، في تأكيد جديد على التزامه بدعم البحث العلمي المتخصص في اللغة العربية وعلومها، وتعزيز حضور العربية لغة للمعرفة والإنتاج الأكاديمي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُعد البرنامج، الذي أطلقه المركز عام 2021، إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى تحفيز الباحثين على إنجاز دراسات ومشروعات علمية أصيلة تسهم في تطوير المعرفة باللغة العربية وإثراء المكتبة العربية بإنتاج بحثي رصين يخدم مختلف الحقول العلمية والإنسانية.

وشهدت الدورة السادسة إقبالاً واسعاً، إذ استقطبت 623 باحثاً من 34 دولة، ما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالبحث العلمي المرتبط باللغة العربية، ويؤكد المكانة المتقدمة التي بات يحتلها البرنامج بوصفه منصة داعمة للباحثين والمتخصصين في الدراسات العربية.

وأسفرت نتائج الدورة عن فوز سبعة مشروعات بحثية موزعة على عدد من الحقول المعرفية. ففي فئة المعجم العربي فاز مشروع "ألفاظ النخيل في لهجات دولة الإمارات: دراسة لغوية"، للباحث أحمد محمد عبيد من دولة الإمارات ، ومشروع "مفاتيح التراث: معجم المجتمع والثقافة الشعبية قبل الإسلام" ، للباحث محمد عبيد الله من المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي فئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها فاز مشروع "اللغة الموروثة واللسان المكتسب: نحو بناء الكفاءة اللسانية لوارثي العربية"، للباحثَيْن نزار قبيلات ولؤي بدران من المملكة الأردنية الهاشمية.

أما فئة المناهج الدراسية فشهدت فوز مشروع "صورة الإبل في مناهج التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة في التحوّلات السيميائيّة وتتبّع تاريخي لمسيرة العرض والتناول وإستراتيجيات المعالجة في كتب اللغة العربية" للباحث فواز صالح السلمي من المملكة العربية السعودية.

وفي فئة الأدب والنقد فاز كل من مشروع "الاستشراق الفرنسي والأدب العربي: التاريخ والمسارات والمآلات" ، للباحث محمد الصحبي العلاني من الجمهورية التونسية، ومشروع "الحِرف والحُروف: أثر أساتذة الظل في صناعة الخطاب التراثي" للباحث سعيد العوادي من المملكة المغربية، إضافة إلى مشروع "النص الأصلي: مخطوطات ودفاتر نجيب محفوظ" للباحث محمد شعير من جمهورية مصر العربية.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إن برنامج المنح البحثية يواصل أداء دوره بوصفه أحد الركائز الأساسية في دعم البحث العلمي باللغة العربية، إذ يتيح للباحثين المتميزين فرصة تطوير مشاريعهم العلمية وإنتاج دراسات رصينة تسهم في تعزيز حضور العربية لغةً للعلم والثقافة والمعرفة، وترسّخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لدعم البحث والإبداع الثقافي.

وأضاف أن المشروعات الفائزة هذا العام تعكس تنوعاً نوعياً في الموضوعات والمقاربات البحثية، بما يعزز ثراء الحقول المعرفية المرتبطة باللغة العربية، ويسهم في إثراء الإنتاج العلمي العربي ودعم استدامته، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين لمعالجة قضايا لغوية وثقافية ومعرفية ذات أهمية متزايدة.

ويؤكد الإعلان عن الفائزين استمرار البرنامج في تحقيق أهدافه الرامية إلى تمكين الباحثين، وتشجيع إنتاج مؤلفات علمية أصيلة، وبناء قاعدة معرفية متينة تخدم تطور الدراسات العربية، بما ينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي في دعم الثقافة وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

يُذكر أن إجمالي ما قدمه البرنامج منذ إطلاقه عام 2021 بلغ 42 منحة بحثية استفاد منها 49 باحثاً من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس أثره المتنامي في دعم البحث العلمي المتخصص وتعزيز حضور اللغة العربية في المشهد الأكاديمي والثقافي العالمي.