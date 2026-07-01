المركز البحري يطلق "بوصلة أبوظبي للأعمال البحرية" لتعزيز الاستثمارات العالمية في الإمارة

أبوظبي في الأول من يوليو / وام / أطلق المركز البحري – أبوظبي، المنصة التعاونية التي تجمع مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري المتنامي في الإمارة، تحت إشراف مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقّل) التابع لدائرة البلديات والنقل، وبإدارة أبوظبي البحرية، دليلاً جديداً يهدف إلى دعم الشركات البحرية الدولية ورواد الأعمال الراغبين في الاستقرار والتوسع في إمارة أبوظبي.

ويستعرض الدليل تحت عنوان "بوصلة أبوظبي للأعمال البحرية: بوابتك إلى الفرص العالمية" أبرز المقومات التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع البحري في إمارة أبوظبي، إلى جانب فرص النمو المتاحة أمام الشركات العالمية.

ويستند الدليل إلى مجموعة من البيانات والإحصاءات والشهادات، فضلاً عن رؤى وتحليلات مقدمة من شركة "دي إن في" (DNV)، حيث يسلط الضوء على المكانة الاستراتيجية لأبوظبي كمركز عالمي للتجارة، مدعوماً ببنية تحتية عالمية المستوى، وشبكة متكاملة من وسائل النقل متعددة الأنماط تربطها بأوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية.

ويقدم كل قسم من أقسام الدليل دراسة واضحة للشركات الدولية والشركاء المحتملين في القطاع البحري نحو جدوى الاستثمار والعمل في الإمارة، ويبرز كيف يمكن للشركات العالمية الاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في أبوظبي، في ظل ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع المراكز البحرية نمواً على مستوى العالم، حيث تمكنت الإمارة من إحراز تقدمٍ بـ10 مراكز منذ عام 2022 لتحتل المرتبة الـ22 عالمياً في تقرير المدن البحرية الرائدة لعام 2024.

ويتضمن الدليل نبذة شاملة عن المنظومة البحرية المتكاملة في أبوظبي، وبيئة الأعمال المزدهرة، وشبكة الجهات والمؤسسات الفاعلة في القطاع، إضافة إلى جودة الحياة التي توفرها الإمارة لسكانها وزوارها، كما يوفر مجموعة من الموارد وجهات التواصل التي تساعد المهتمين على بدء رحلتهم الاستثمارية والعملية في أبوظبي.

وبشكل عام، يؤكد الدليل على الاستقرار طويل الأمد الذي تتمتع به إمارة أبوظبي باعتبارها وجهة مستقبلية مرنة وجاهزة لاحتضان التجارة والاستثمار والابتكار، كما يتماشى إطلاقه مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع الاقتصاد.

ويقود مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقّل) أعمال المركز البحري – أبوظبي، فيما تتولى تشغيله أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث يعمل على توحيد جهود الجهات الحكومية والخاصة العاملة في القطاع البحري بالإمارة بهدف تعزيز التواصل، وتوفير فرص محلية ودولية، والتعاون في تنفيذ المبادرات التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز بحري عالمي رائد.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: يُسهم إطلاق الدليل الإرشادي للقطاع البحري في أبوظبي في دعم رؤية دولة الإمارات الاقتصادية عبر تعزيز مكانة القطاع البحري في أبوظبي كوجهة تنافسية وجاذبة للاستثمارات العالمية، كما يعكس التزام مركز النقل المتكامل بتطوير منظومة نقل شاملة قائمة على المعرفة وتدعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المركز البحري – أبوظبي يواصل جهوده في الارتقاء بمكانة الإمارة كمركزٍ بحريٍ عالميٍ قادر على مواكبة المتغيرات وتحقيق النمو المستدام.

وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر في مجموعة موانئ أبوظبي: يُمثل الدليل بوابة للفرص أمام رواد الأعمال والشركات الدولية الراغبة في الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها أبوظبي باعتبارها واحدة من أكثر مراكز التجارة والخدمات اللوجستية العالمية تميزاً من حيث الموقع الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الدليل تم إعداده بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ليُقدم رؤى مدعومة بالبيانات حول منظومة الأعمال في أبوظبي، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية التواصل مع مجتمع راسخ من القادة والخبراء والباحثين في القطاع البحري عبر المركز البحري – أبوظبي.