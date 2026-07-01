تعاون بين "معاً" و"فارماج" لتعزيز رعاية مرضى الأورام والأمراض النادرة في أبوظبي

أبوظبي في الاول من يوليو/ وام / وقعت "هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي المخصصة لتلقي المساهمات المجتمعية، وجمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج "فارماج"، المتخصصة في أبحاث الأدوية الحيوية المبتكرة، اتفاقية تعاونٍ استراتيجي تهدف إلى تسهيل وصول مرضى الأورام والأمراض النادرة من الفئات الأكثر حاجة إلى الحلول المبتكرة والعلاجات الحديثة وذلك في إطار تكاملي مع منظومة الضمان الصحي..

وتجمع الشراكة جهود القطاع العام والخاص للاستجابة للاحتياجات الصحية الملحّة، مع تركيز مشترك على أثر طويل الأمد واستدامة في توفير الرعاية الصحية للمرضى من الفئات المستهدفة بما يدعم استقرار الأسر وتعزيز تماسكها في مواجهة التحديات الصحية وذلك تزامنا مع إعلان عام الأسرة.

وأكّد سعادة عبد الله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أن التعاون مع "فارماج" يشكّل خطوة استراتيجية نوعية نحو ترسيخ منظومة رعاية صحية مستدامة ومتكاملة لمرضى الأورام والأمراض المزمنة في أبوظبي، بما يعكس التزامنا بالاستجابة لدعم الأولويات الاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع، لا سيما في القطاع الصحي.

وقال : نحرص في الهيئة على توجيه المساهمات المجتمعية والجهود نحو تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الأفراد، خصوصاً المرضى من ذوي الحالات الصحية المعقدة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يجسد نموذجاً لتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال توظيف خبرات الشركات الأعضاء في "فارماج" وتوحيد جهودها ضمن منصة معاً، بما يسهم في تعزيز فرص الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة والتكافل المجتمعي.

وفي هذا الإطار، ستتولى "هيئة المساهمات المجتمعية – معاً إدارة جمع وتوجيه المساهمات وفق مراحل متفق عليها، كما سيتم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مستجدات المبادرة، من خلال عقد اجتماعات شهرية لتقييم التطورات وتقديم الاستشارات الاستراتيجية اللازمة، ومراجعة التقدم المحرز لتحقيق مشاركة فعّالة وتبادل مستمر للخبرات بين الطرفين طوال فترة المشروع.

وقال سعادة محمد عبدالله العوضي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم تمويل النظام الصحي في دائرة الصحة – أبوظبي: نعتز بأن نشهد التعاون بين "هيئة المساهمات المجتمعية –معاً و"فارماج" والذي سيسهم في دعم مهمتنا في ضمان سهولة وصول أفراد المجتمع لأعلى مستويات الرعاية الصحية وتسريع وتيرة الابتكار والأبحاث في قطاع الرعاية الصحية ودعم الكشف المبكر وعلاج الأمراض النادرة، بما يسهم في بناء مجتمع يتمتع أفراده بصحة أفضل وحياة مديدة وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

وقال سامح الفنجري، رئيس مجلس إدارة جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج "فارماج"، إن الجمعية، بوصفها ممثلًا للشركات الدوائية المعنية بتطوير علاجات حديثة، ملتزمة بالشراكة مع الجهات الصحية والاجتماعية في أبوظبي لمواصلة ضمان تمتع المرضى بالعلاج والرعاية متى ما احتاجوا إليه، وأكد أن التعاون مع "هيئة المساهمات المجتمعية – معاً يعكس طموحًا مشتركًا لتطوير حلولٍ مستدامة تعزز وصول مرضى الأورام والأمراض النادرة الأكثر حاجة إلى رعاية طبية عالية الجودة، بما يدعمهم وعائلاتهم في الأوقات التي تكون فيها الحاجة أشدّ".

وتعكس الشراكة حرص أبوظبي الدائم على تعميق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، باعتباره مسارا فاعلا لتجاوز التحديات الصحية المعقدة.