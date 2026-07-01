المركز الأكاديمي لجامعة مانشستر الكبرى يفتتح حرمه الجامعي الجديد في رأس الخيمة

رأس الخيمة في الأول من يوليو / وام / افتتح المركز الأكاديمي لجامعة مانشستر الكبرى، رسمياً، حرمه الجامعي الجديد في مدينة الشيخ خليفة برأس الخيمة، مسجلاً محطة بارزة لمسيرة التعليم العالي البريطاني في الإمارات الشمالية.

ويستوعب الحرم الجديد في مرحلته الأولى 1750 طالباً، ليتوج بذلك شراكة استراتيجية ممتدة مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، ويصبح من أوائل الجامعات الدولية المتمتعة بحرم مخصص في الإمارة منذ تأسيسه عام 2008 تحت اسم "المركز الأكاديمي لجامعة بولتون".

شهد حفل الافتتاح حضور نخبة من قادة قطاع التعليم والممثلين الحكوميين، تقدمهم الدكتور سودهير كارثا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "نوليدج إديوكيت"، وأندرو كلارك، نائب القنصل العام البريطاني في دبي، وممثلو دائرة رأس الخيمة للمعرفة و"راكز"، كما شارك افتراضياً أعضاء الإدارة التنفيذية للجامعة في المملكة المتحدة، وعلى رأسهم الدكتور غريغ ووكر، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، ويوسف جيغا، رئيس قسم الفروع الخارجية.

وأكد الدكتور سودهير كارثا أن الحرم الجديد يهدف إلى تقريب المؤهلات العالمية من طلاب المنطقة، معرباً عن امتنانه العميق لدعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وأعلن في الوقت ذاته عن تطوير المرحلة الثانية بحلول العام الأكاديمي 2027.

وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، أن هذا التوسع يعكس الثقة ببيئة رأس الخيمة كوجهة مثالية للاستثمار والنمو، مؤكداً التزام "راكز" بمواصلة دعم المؤسسات التي تسهم في رعاية مواهب المستقبل.

ويوفر الحرم الجامعي الجديد بيئة تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل، عبر طرح محفظة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا في تخصصات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والهندسة، والأعمال، ويدعم هذا التوسع مكانة رأس الخيمة كوجهة جاذبة للتعليم العالي المعترف به دولياً، بما يواكب طموحات الإمارة في بناء قوى عاملة عالية الكفاءة تلبي تطلعات النمو الاقتصادي المستقبلي.