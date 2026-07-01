حاكم الشارقة يعتمد موازنة الدورة 19 للموسم المسرحي

الشارقة في الأول من يوليو / وام / اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تخصيص 747 ألف درهم لميزانية الموسم المسرحي في دورته الـ 19، والتي تنطلق فعالياتها في أكتوبر 2026، وذلك ضمن دعم سموه المستمر للحركة المسرحية وترسيخاً لمبدأ الفعل الثقافي المستدام.

وأوضح عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، أن المسرح والمسرحيين يحظيان بدعم متكامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مادياً ومعنوياً، وذلك من أجل تأسيس قاعدة فاعلة في الشارقة خاصة والإمارات بشكل عام، مؤكداً أن هذه المبادرة هي إحدى مكرمات سموه، التي تخدم مجالات الثقافة المتنوعة، كما أن هذا الدعم أوجد حالة من الاستمرارية المسرحية عبر عطاء الفنانين والمبدعين والفرق المسرحية المشاركة والذين تحظى أعمالهم باهتمام جماهيري لافت تلبي ذائقته الفنية، مما يشكّل دافعاً للفرق المسرحية على تجويد انتقاءات نصوصها و تطوير مهارات الممثلين و الكادر الفني، حيث تجلى ذلك في تطور الحركة المسرحية الإماراتية، وبفوز فرق مسرحية إماراتية بجوائز وتكريمات من عدة مهرجانات في العديد من الدول.

وأعرب إسماعيل عبد الله رئيس جمعية المسرحيين في دولة الإمارات، عن شكره وامتنانه لمكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة المتوالية، مؤكداً حرص الجمعية عبر هذا الدعم على ترسيخ المسرح في الحياة وفي المجتمع عبر عروض مسرحية منتقاة ومتميزة، الأمر الذي خلق حالة من التواصل الدائم بين عروض الموسم والجمهور الذي يحرص على مشاهدة العروض والتفاعل معها.

وستشارك في العروض المشاركة في دورة هذا العام من الموسم 4 عروض تم اختيارها من أيام الشارقة المسرحية في دورتها الأخيرة عام 2026، والمسرحيات هي: "هير قرموشة" لمسرح الشارقة الوطني، ومسرحية "جارٍ اختيار العنوان" لجمعية الشارقة للفنون الشعبية، ومسرحية "نصف ليلى" لمسرح خورفكان للفنون، إلى جانب مسرحية "غياهيب الروح" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح.