عجمان الأولى عالمياً في الشعور بالأمان ضمن أفضل مدن العالم

عجمان في الأول من يوليو /وام/ تصدرت إمارة عجمان، المركز الأول عالمياً في مؤشر الشعور بالأمان ضمن أفضل عشر مدن في العالم، وفق تقرير "Numbeo" للنصف الأول من عام 2026، في تأكيد جديد على نجاح المنظومة الأمنية المتكاملة في الإمارة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى أفضل دول العالم للعيش والعمل والاستثمار، في بيئة تنعم بالأمن والاستقرار وجودة الحياة.

ويؤكد هذا التصنيف حضور عجمان المتقدم بين المدن الأكثر أمناً على مستوى العالم، ويجسد فاعلية العمل المؤسسي الذي يجمع بين تطوير الخدمات الشرطية، ورفع الجاهزية الميدانية، وتعزيز سرعة الاستجابة، وتوسيع الشراكة المجتمعية، بما يجعل الأمن ركيزة راسخة لاستقرار المجتمع ومسيرة التنمية في الإمارة.

ويتولى مركز عجمان للإحصاء متابعة المؤشر، وضمان التنسيق مع الأطراف المعنية كافة، بما يدعم دقة البيانات وتكامل الجهود الهادفة إلى الحفاظ على المكتسبات المتحققة وتعزيزها.

وأكد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، أن هذا الإنجاز يعكس ثمرة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والتطوير المستمر للمنظومة الأمنية، والاعتماد على أحدث التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في دعم العمل الشرطي، بما يعزز الأمن الاستباقي، ويرتقي بجودة الخدمات الأمنية، ويحقق استجابة استباقية للمتغيرات الأمنية.

وأوضح أن شرطة عجمان تبنت نموذجاً أمنياً متكاملاً يقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والتقنيات التنبؤية في تعزيز الأمن المجتمعي؛ حيث أسهمت منظومة "عجمان دار الأمان" في رفع كفاءة المراقبة الأمنية الذكية، وربط الأنظمة الأمنية بمنصات تحليل آنية قادرة على استشراف المخاطر ورصد المؤشرات الأمنية واتخاذ الإجراءات الاستباقية قبل وقوع الحوادث، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الاستجابة الميدانية.

وقال إن هذا الإنجاز جاء نتيجة تنفيذ حزمة من المبادرات الأمنية والمشاريع النوعية، من أبرزها الدورية السياحية، ودوريات "أمان"، ومشروع "لحمايتكم" لحماية المباني والمنشآت، وبرامج الحد من الجريمة، والدوريات الإلكترونية الذكية لمكافحة المخدرات، إلى جانب تطوير منظومة الضبط المروري الذكي، وأنظمة الرقابة والسيطرة المدعومة بالتحليلات الذكية، والحملات التوعوية المبنية على تحليل السلوك والبيانات، فضلاً عن تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ.

وأشار سعادته إلى أن الشرطة المجتمعية لعبت دورا محوريا في تعزيز جودة الحياة الأمنية من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية مبتكرة عززت الثقة والشراكة مع أفراد المجتمع، كما أسهمت مراكز الشرطة في تطوير تجربة المتعاملين عبر مبادرات نوعية، منها الاتصال اللاحق، والمتعامل الإيجابي، ودورية "لخدمتكم" الاستباقية لتقديم الخدمات الأمنية لكبار المواطنين والمقيمين، والنساء، وذوي الهمم في أماكن إقامتهم، بما يجسد مفهوم الشرطة القريبة من المجتمع.

وأكد أن هذا الإنجاز جاء بفضل الاهتمام الكبير والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة من سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي شكلت حافزاً لتطوير منظومة أمنية عالمية المستوى ترتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة، وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.

وأوضح أن تحقيق المركز الأول عالمياً في الشعور بالأمان يمثل انعكاساً مباشراً لتكامل الجهود الأمنية مع الشركاء، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار والسياحة، وتحقيق مستهدفات "نحن الإمارات 2031" ورؤية عجمان 2030، من خلال بناء مجتمع أكثر أمناً وازدهاراً وجودة للحياة.

وتوجه سعادة القائد العام لشرطة عجمان، في ختام تصريحه، بالشكر والتقدير إلى جميع الضباط وصف الضباط والأفراد والموظفين والشركاء الإستراتيجيين، مؤكداً أن هذا الإنجاز العالمي هو ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، ودافع لمواصلة الابتكار وتطوير منظومة أمنية ذكية تجعل من عجمان نموذجاً عالمياً في الأمن والأمان وجودة الحياة.