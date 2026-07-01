مباحثات إماراتية ألمانية في أبوظبي لتعزيز التعاون البرلماني ودعم جهود الأمن الدولي

أبوظبي في الأول من يوليو / وام / بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، مع سعادة دومينيك موتر، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتركزت المباحثات، التي جرت اليوم في العاصمة أبوظبي، على تطوير الشراكات في المجالات البرلمانية، والتعليم، والثقافة، والذكاء الاصطناعي، والعلوم المتقدمة.

وتناول اللقاء بشكل موسع عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتصدرت المباحثات التهديدات التي تستهدف أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وما يترتب عليها من تداعيات مباشرة على أمن واستقرار المنطقة وانعكاسات على الاقتصاد العالمي، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد الجانبان في هذا السياق على الأهمية البالغة لمواصلة التنسيق والتعاون المشترك لدعم كافة الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، بما يسهم في حماية المصالح المشتركة وتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وخلال اللقاء، أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنتهج نهجاً إنسانياً شاملاً في تعاملها مع مختلف الظروف والتحديات، مشيراً إلى حرص الدولة الدائم على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها.

وأوضح معاليه أن الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار، واحترام سيادة القانون، مبيناً أن احتضان الدولة لأكثر من مائتي جنسية تنعم ببيئة يسودها الأمن والأمان والاحترام المتبادل، يعكس بوضوح النهج الحضاري للدولة والتزامها الراسخ بقيم الانفتاح.

وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وهم سعادة كل من الدكتور مروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، وفاطمة علي المهيري.