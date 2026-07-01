مجمع الشارقة للفضاء والفلك يحتفي باليوم العالمي للكويكبات

الشارقة في الأول من يوليو /وام/ نظم مجمع الشارقة للفضاء والفلك بجامعة الشارقة، فعاليات اليوم العالمي للكويكبات 2026، تحت شعار "الدفاع الكوكبي ومخاطر اصطدام الكويكبات"، بمشاركة باحثين ومتخصصين ومهتمين بعلوم الفضاء والفلك، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للكويكبات الذي يُحتفى به في 30 يونيو من كل عام، بهدف نشر الثقافة العلمية والتعريف بأهمية الكويكبات وجهود رصدها وحماية كوكب الأرض.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير مجمع الشارقة للفضاء والفلك، في كلمته في افتتاح الفعالية، أن اليوم العالمي للكويكبات يمثل مناسبة علمية تسهم في رفع الوعي بأهمية دراسة الكويكبات والأجرام القريبة من الأرض، وإبراز الجهود الدولية في مجال الدفاع الكوكبي ورصد المخاطر المحتملة.

وقال إن تنظيم هذه الفعالية يجسد حرص المجمع على مواكبة المبادرات العلمية الدولية، ونشر الثقافة العلمية، وتعزيز الاهتمام بعلوم الفضاء والفلك، إلى جانب إبراز دور دولة الإمارات في دعم الدراسات والأبحاث والمشروعات الفضائية، وتشجيع الأجيال الناشئة على التخصص في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة، تناولت التعريف بالكويكبات وأهميتها العلمية، ومهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات ودور مجمع الشارقة للفضاء والفلك في هذا المشروع الوطني، إضافة إلى استعراض الخصائص المدارية للكويكبات، والدراسات العلمية المتعلقة بالكويكب القريب من الأرض "أبوفيس".

وشهدت الفعالية عرضاً في قبة الشارقة الفلكية بعنوان "من الأرض إلى حزام الكويكبات"، اصطحب الحضور في رحلة تفاعلية لاستكشاف حزام الكويكبات، وتضمن التعريف بمجموعة النيازك المعروضة في المجمع، واستعراض عدد من القطع النادرة وأصولها وتركيبها المعدني، وما توفره من معلومات علمية تسهم في فهم نشأة النظام الشمسي، بما يعزز الوعي بعلوم الفضاء والفلك.