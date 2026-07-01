رئيس المجر يستقبل سفير الإمارات بمناسبة انتهاء فترة عمله

بودابست في الأول من يوليو / وام / استقبل فخامة تاماش شوليوك، رئيس المجر، سعادة سعود حمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى المجر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للدولة لدى المجر.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامته سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بدوام التطور والنماء.

وأثنى فخامته على الجهود التي بذلها سعادة السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمجر، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

من جانبه، تقدم سعادته بالشكر لكافة الجهات الحكومية في المجر على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات الثنائية.