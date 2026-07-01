"دبي المالي العالمي" يخرج الدفعة الأولى من "برنامج الجيل القادم من القادة"

دبي في الأول من يوليو / وام / احتفل مركز دبي المالي العالمي، اليوم، بتخريج الدفعة الأولى من برنامجه "الجيل القادم من القادة"، الذي ضم مجموعةً من شباب وشابات الجيل القادم، الذين يستعدّون لتولي أدوار قيادية وإدارية في شركات عائلية كبيرة متعددة الأجيال.

ويدعم البرنامج التفاعلي التابع لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة، استمرارية الشركات العائلية وقدرتها التنافسية على المدى الطويل من خلال الاستثمار في تنمية وتطوير مهارات الجيل القادم من قادة تلك الشركات.

وتم تصميم البرنامج خصيصاً ليلبي احتياجات القادة الإقليميين الحاليين والمستقبليين الساعين إلى تنظيم ووضوح الأدوار، ويعزز فهم التخطيط لتعاقب الإدارة وانتقال القيادة، ويوفر إلماماً أعمق بالحوكمة في مجالس العائلات، ومجالس الإدارة، وعلاقات المساهمين، والتوثيق، وهياكل صنع القرار.

ويقدم منهج البرنامج، الذي يعكس الأولويات الحقيقية والحالية التي تواجه الشركات العائلية بما في ذلك الحوكمة، وتعاقب الإدارة، وهيكلة الثروة والضرائب، وريادة الأعمال، والهياكل المؤسسية، والاستثمار، وبناء المحافظ الاستثمارية، عدد من الشركاء في مجالات التعليم والاستشارات والقانون وإدارة الثروات.

وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن الشركات العائلية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد، وتمثل محركات رئيسية للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل، لافتا إلى أن دخول العديد من هذه الشركات مراحل حاسمة من انتقال الإدارة عبر الأجيال، يجعل رعاية الجيل القادم من القادة أمراً ضرورياً لضمان استمراريتها في أداء دورها في المنطقة.

وتوقع أن يلعب أفراد الجيل القادم من الشركات العائلية دوراً أكبر في الحوكمة، وريادة الأعمال، وإستراتيجيات الاستثمار، والابتكار، وإدارة رأس مال العائلة، الأمر الذي يستجيب مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي في ظله لزيادة الطلب على التعليم المنظم، وتطوير القادة، وإجادة الحوكمة، والتعرّف العملي على مواضيع الثروة والقانون والشركات والاستثمار.

وأكد أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لإدارة الثروات العائلية، والحوكمة، ورأس المال على المدى الطويل.

ويوفر "برنامج الجيل القادم من القادة" منصةً متميزةً ومتخصصةً لدعم الإدارة على المدى الطويل؛ ويتناول الأولويات المُلحة التي تواجه الشركات العائلية الحديثة، من خلال وحداتٍ يقدمها عدد من الشركاء من المؤسسات العالمية الرائدة، من بينها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز PwC" التي قامت بتغطية جوانب ريادة الأعمال والهيكلة الضريبية للشركات العائلية، بينما قادت "التميمي ومشاركوه" الوحدات القانونية وحوكمة الشركات العائلية، وتولى بنك "يو بي إس UBS" تقديم وحدات بناء المحافظ الاستثمارية ومبادئ الاستثمار.

وتغطي هذه المجالات مجتمعةً الركائز الأساسية لتطوير الجيل القادم من قادة الشركات العائلية، حيث يتعلم المشاركون مباشرةً على يد خبراء في كل مؤسسة شريكة.

ويضمن مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، من خلال ربط المشاركين مباشرة بعدد من الخبراء الرواد في هذا المجال عبر البرنامج، أن يكتسب الجيل القادم الثقة العملية والواقعية في الديناميكيات المتعلقة بالشؤون القانونية والمالية والعلاقات المرتبطة بإدارة رؤوس الأموال العائلية الكبيرة.

ويؤكد "برنامج الجيل القادم من القادة" على دور مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي كمنصة رئيسية مخصصة لدعم الشركات العائلية من خلال البرامج التعليمية الخاصة، وبناء التعاون بين أفراد مجتمع الأعمال، ودعم الأعمال.

ويحصل المشاركون على صفة الأعضاء المؤسسين في "برنامج الجيل القادم من القادة" من مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، لينضمّوا إلى مجتمع نوعي يوفّر دعماً مستداماً للتطوير المهني، ويتيح فرصاً رفيعة المستوى للتواصل، والوصول إلى مسارات تعلّم مستمر مدى الحياة، إلى جانب دعوات حصرية لحضور فعاليات مجتمعية مختارة.

ويضم مركز دبي المالي العالمي، بوصفه أكبر منظومة للشركات العائلية في دولة الإمارات، أكثر من 1250 كياناً عائلياً، مدعومة من أكثر من 600 شريك، بما في ذلك البنوك الخاصة، وشركات إدارة الثروات والأصول، ومكاتب المحاماة، والشركات الاستشارية.