شرطة دبي تطلق تحدي التميز المؤسسي بين القطاعات الشرطية 2027

دبي في الأول من يوليو /وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي "تحدي التميز المؤسسي" بين القطاعات الشرطية لعام 2027، بهدف تعزيز التنافس الإيجابي بينها، وترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي المستدام، وتحفيز المبادرات النوعية والابتكار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وقال اللواء الدكتور أحمد زعل محمد بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، خلال الحفل السنوي لقطاع التميز والريادة، الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي بحضور اللواء سيف محمد بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون قطاع التميز والريادة، ومديري الإدارات العامة وعدد من الضباط والموظفين، إن الإنجازات التي حققتها شرطة دبي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية جاءت ثمرة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وكفاءة منظومة العمل المؤسسي، والتزام منتسبيها بثقافة التميز والابتكار والتطوير المستمر، بما عزز مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الشرطي المؤسسي.

وأضاف أن تحدي التميز المؤسسي بين القطاعات الشرطية لعام 2027 يمثل مرحلة جديدة لتعزيز التنافس الإيجابي، وترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي المستدام، وتحفيز الابتكار، بما يدعم رفع كفاءة الأداء، وتطوير الخدمات، وتعزيز جاهزية شرطة دبي لتحقيق مستهدفاتها المستقبلية، مشيراً إلى أن تكريم الفائزين بالتحدي سيتم خلال الحفل السنوي لعام 2027.

وأكد أن تكريم الفائزين بجوائز قطاع التميز والريادة يجسد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترسيخ ثقافة التقدير المؤسسي، والاحتفاء بالإنجازات النوعية، وتحفيز الموظفين على مواصلة الإبداع والتميز، بما يضمن استدامة التطوير والريادة في مجالات العمل الشرطي.

وكرّم اللواء الدكتور أحمد زعل المهيري، يرافقه اللواء سيف محمد بن عابد، الإدارات والموظفين الفائزين بجوائز قطاع التميز والريادة، تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم في دعم منظومة العمل المؤسسي وتعزيز مسيرة التميز في شرطة دبي.