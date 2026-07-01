ترحيب ثقافي واسع بمكرمة حاكم الشارقة للموسم المسرحي

الشارقة في الأول من يوليو/ وام / ثمنت دائرة الثقافة في إمارة الشارقة وجمعية المسرحيين بدولة الإمارات العربية المتحدة، المكرمة السخية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم الموسم المسرحي الجديد في دورته التاسعة عشرة بقيمة تبلغ 747 ألف درهم.

وتأتي هذه المكرمة، للموسم الذي تنطلق فعالياته في شهر أكتوبر من العام الجاري 2026، تجسيداً لرؤية سموه الحكيمة وتكريساً لمبدأ الفعل الثقافي المستدام في الإمارة.

وأكد سعادة عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، أن المسرح والمسرحيين يحظيان بدعم مادي ومعنوي مستمر من صاحب السمو حاكم الشارقة، بهدف تأسيس قاعدة فنية فاعلة في الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام.

وأوضح سعادته أن هذا الدعم المتواصل أوجد حالة من الاستمرارية المسرحية عبر عطاء الفنانين والمبدعين والفرق المشاركة، مما شكل دافعاً قوياً لتجويد انتقاء النصوص وتطوير مهارات الكوادر الفنية والممثلين، وهو ما تجلى بوضوح في تطور الحركة المسرحية الإماراتية وتتويج الفرق المحلية بجوائز وتكريمات في مهرجانات دولية عدة.

من جانبه، أعرب إسماعيل عبدالله، رئيس جمعية المسرحيين في دولة الإمارات، عن بالغ شكره لمكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة المتوالية، وشدد على حرص الجمعية، عبر هذا الدعم، على ترسيخ دور المسرح في المجتمع وتنشيط الحياة الثقافية من خلال تقديم عروض منتقاة ومتميزة، مما يسهم في خلق حالة من التواصل الدائم والفعال بين الأعمال المسرحية والجمهور الذي يحرص على المتابعة والتفاعل.

ويشهد الموسم المسرحي في دورته لهذا العام مشاركة أربعة عروض متميزة جرى اختيارها من أيام الشارقة المسرحية في دورتها الأخيرة لعام 2026.

وتتضمن قائمة الأعمال المشاركة مسرحية "هير قرموشة" لفرقة مسرح الشارقة الوطني، ومسرحية "جارٍ اختيار العنوان" لجمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح "المسرح الحديث بالشارقة"، ومسرحية "نصف ليلى" لمسرح خورفكان للفنون، بالإضافة إلى مسرحية "غياهيب الروح" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح.