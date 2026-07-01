وزارة الرياضة تطور خدماتها عبر "مختبر تجربة المستخدم" المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد

دبي في الأول من يوليو / وام / نظمت وزارة الرياضة، "مختبر تجربة المستخدم" لعام 2026 على مدار يومي 29 و30 يونيو، في إطار جهودها لتطوير منظومة الخدمات الرياضية عبر دعمها بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز تجربة المتعاملين، ويتماشى مع توجهات الحكومة في التحول الرقمي، ومستهدفات برنامج نموذج الخدمة الإماراتية 2.0 وبرنامج "تصفير البيروقراطية".

وشهد المختبر مشاركة ممثلين عن عدد من الاتحادات الرياضية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب فرق العمل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية TDRA، ومكتب الخدمات الحكومية والإدارات المعنية بالوزارة، بهدف محاكاة رحلة المتعامل، وتحليل الإجراءات الحالية، ورصد التحديات، واقتراح حلول عملية تسهم في تبسيط الخدمات، وتقليص الوقت والجهد، وتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

وأكد محمد عامر، مدير مكتب الخدمات الحكومية بالوزارة، أن تنظيم المختبر يجسد رؤية الوزارة في ترسيخ نهج الشراكة مع مختلف مكونات القطاع الرياضي، وتمكين شركاء الخدمات من الإسهام في تصميم وهندسة الخدمات وتطويرها، بما يعزز كفاءة المنظومة الخدمية الرياضية بصورة مستدامة.

وقال إن الوزارة تواصل تطوير خدماتها الحكومية عبر توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يرسخ مبادئ السلاسة والشفافية، ويواكب توجهات التحول الرقمي، مشيراً إلى الاستماع المباشر للشركاء وإشراكهم في إعادة تصميم رحلة المتعامل يمثلان ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات وتحويل التحديات إلى فرص تطوير حقيقية.

وخُصص اليوم الأول من المختبر لمناقشة خدمات التفرغ الرياضي المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، بمشاركة 6 اتحادات رياضية، هي: اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، واتحاد الإمارات لكرة اليد، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، واتحاد الإمارات للقوس والسهم، واتحاد الإمارات للرماية، واتحاد الإمارات للمبارزة، حيث جرى استعراض رحلة المتعامل في خدمات إصدار التفرغ الرياضي وتحديثه وإلغائه، ورصد الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تطويرها بما يلبي احتياجات الرياضيين والاتحادات.

وركز اليوم الثاني على تطوير خدمة ترخيص المؤسسات الرياضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، بمشاركة عدد من الشركات والمراكز الرياضية الخاصة، بهدف تبسيط إجراءات التراخيص، وتحسين رحلة المتعامل، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، بما يدعم بيئة الاستثمار الرياضي.

وتندرج المبادرة ضمن جهود وزارة الرياضة المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الرياضية، ورفع مستوى رضا المتعاملين، ورقمنة الخدمات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.