مذكرة تفاهم بين بنك أم القيوين الوطني و"شوبا العقارية" لتوفير حلول تمويل سكنية

أم القيوين في الأول من يوليو / وام / وقع بنك أم القيوين الوطني مذكرة تفاهم مع شركة "شوبا العقارية" لتوفير حلول تمويل عقاري ميسرة للعملاء والمستثمرين الراغبين في شراء وحدات سكنية ضمن المشاريع قيد الإنشاء التابعة للشركة في مختلف إمارات الدولة.

وستتيح هذه الشراكة في مرحلتها الأولى تمويل الوحدات السكنية في مشروعي "جزيرة شوبا السينية" و"وسط مدينة أم القيوين"، إلى جانب مشاريع أخرى للشركة، عبر تقديم أسعار فائدة تنافسية على الرهن العقاري، وشروط تمويل تفضيلية، وإجراءات تقديم مبسطة تعزز تملك المساكن وفرص الاستثمار.

وأكد عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، أن توقيع المذكرة يأتي ضمن استراتيجية البنك لتوسيع شراكاته مع كبار المطورين وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والمستثمرين، مشيراً إلى أن التمويل المسؤول يدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية ويمكّن الأفراد من تملك منازلهم، مع تقديم تجربة مصرفية متكاملة وسريعة تعزز كفاءة واستدامة السوق العقاري في الدولة.

أوضح فرانسيس آلفريد، العضو المنتدب لشركة "شوبا العقارية"، أن التعاون مع بنك أم القيوين الوطني يعكس حرص الشركة على تيسير رحلة الشراء وتوفير خيارات تمويل موثوقة تواكب الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية المتكاملة وعالية الجودة، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تجمع بين الخبرة المصرفية للبنك والسجل المتميز للشركة في التطوير العقاري، بما يضمن تمكين المشترين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وبثقة كاملة.