بأكثر من 10 ملايين درهم.. جمعية الفجيرة الخيرية تعالج 1537 مريضا خلال 3 سنوات

الفجيرة في الأول من يوليو/ وام / قدمت جمعية الفجيرة الخيرية، خلال السنوات الثلاث الماضية، مساعدات طبية تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، استفاد منها أكثر من 1537 مريضاً، وذلك ضمن برامجها الإنسانية الهادفة إلى توفير الرعاية الصحية وتخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجاً وتمكينهم من الحصول على العلاج المناسب.

وأكد سعادة يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن هذا الدعم يعكس التزام الجمعية الراسخ برسالتها الإنسانية، موضحاً أن المساعدات شملت تغطية تكاليف العمليات الجراحية الدقيقة كجراحات القلب، والعظام، وعلاج الأورام، إضافة إلى توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأدوية الأساسية، ودعم جلسات غسيل الكلى، وذلك بالتعاون مع المستشفيات والمراكز الصحية داخل الإمارة وخارجها.

وبين أن جميع طلبات المساعدة تخضع لآلية تقييم دقيقة تتضمن البحث الاجتماعي والتقييم الطبي بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بشفافية وعدالة، مثمناً المساهمات الفاعلة لأصحاب الخير التي أسهمت بشكل مباشر في إنجاح هذه البرامج واستكمال علاج الحالات الحرجة والمزمنة، مما خفف الأعباء المالية الثقيلة عن كاهل أسرهم.