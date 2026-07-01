إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تتجاوز 314 ألف مجلد

دبي في الأول من يوليو /وام/ أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن إجمالي إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، تجاوز 314 ألف مجلد، في إنجاز يعكس نجاح الرؤية التطويرية التي تبنتها الجائزة وأسهمت في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الجوائز القرآنية على المستوى العالمي، وتوسيع أثرها في خدمة القرآن الكريم ونشر علومه.

وأكدت الدائرة، في بيان اليوم، أن هذا التطور جاء ثمرة الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، وتطوير المسابقات القرآنية، وتوسيع المبادرات المعرفية، وتعزيز الإصدارات العلمية، بما ينسجم مع رسالة دولة الإمارات في نشر القرآن الكريم وترسيخ قيمه الإنسانية والحضارية.

وأوضحت الإحصاءات أن الجائزة وزعت أكثر من 314 ألف مجلد ضمن ما يزيد على 181 ألف عنوان، استفاد منها 1815 مستفيداً، منهم 1755 فرداً و60 جهة ومؤسسة.

وأضافت أن إصدارات الجائزة وصلت إلى 31 دولة حول العالم، تشمل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية إندونيسيا، وأفغانستان، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كينيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية توغو، وجمهورية زامبيا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، ومملكة إسبانيا، وجمهورية أيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، بما يعكس الانتشار الواسع للإنتاج العلمي للجائزة والثقة المتزايدة بإصداراتها المتخصصة.

وأشارت الدائرة إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لمسيرة تطوير متواصلة شهدتها الجائزة، عززت خلالها حضورها العالمي عبر تنظيم وإدارة مسابقات قرآنية رائدة استقطبت آلاف المشاركين من مختلف دول العالم، إلى جانب إثراء المكتبة الإسلامية بإصدارات علمية متخصصة، بما رسخ مكانتها منصةً عالمية متكاملة لخدمة القرآن الكريم، تجمع بين رعاية أهل القرآن، وإنتاج المعرفة، ونشر الثقافة القرآنية، وبناء شراكات علمية فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية داخل الدولة وخارجها.