"الأرشيف والمكتبة الوطنية" يطلق "مهرجان الشيخ زايد الصيفي" لترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء

أبوظبي في الاول من يوليو / وام / ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع مهرجان الشيخ زايد، فعاليات برنامج "مهرجان الشيخ زايد الصيفي" خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس 2026.

ويهدف البرنامج، الذي يتزامن مع "عام الأسرة"، إلى تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، وترسيخ الهوية الوطنية لدى الأطفال واليافعين، سعياً لإعداد جيل متمكن معرفياً يوازن بين التمسك بالقيم الإماراتية الأصيلة واكتساب مهارات المستقبل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن البرنامج يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين النشء والشباب ثقافياً ومعرفياً، ليكونوا سفراء لهويتهم وشركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح أن الأرشيف يواصل رسالته الوطنية عبر استثمار أوقات العطلة الصيفية ببرامج نوعية تثري معارف الأجيال، وتعرفهم بتاريخ الإمارات وإرثها الحضاري، وتنمي مهاراتهم الإبداعية من خلال ورش تجمع بين التعلم والتطبيق العملي.

ويستهدف البرنامج التدريبي المتكامل فئتين عمريتين على مدى سبعة أسابيع؛ تشمل "المكتشف الصغير" للأطفال من 6 إلى 11 عاماً، و"رواد المعرفة" للناشئة من 12 إلى 18 عاماً، وتتنوع الفعاليات أسبوعياً لتغطي مجالات تعزيز الهوية الوطنية، والعادات والتقاليد الإماراتية، وورش القراءة، وصولاً إلى أنشطة متخصصة في علوم الأرشفة السحابية، والذاكرة الرقمية، وتوثيق التاريخ الشفاهي.

كما يعتمد البرنامج منهجية "التعلم بالممارسة" عبر تقديم ورش في الكتابة الإبداعية، وتصميم معالم الدولة والمجسمات ثلاثية الأبعاد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ترميم الوثائق القديمة والزيارات الميدانية، بما يسهم في تنمية التفكير النقدي والبحث العلمي، وإعداد جيل مؤهل للتعامل مع متطلبات المستقبل بكفاءة عالية.