تعاون مصري إماراتي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع البترول

القاهرة في 01 يوليو / وام / بحث معالي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، تعزيز التعاون المصري الإماراتي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بقطاع البترول، بما يدعم أعمال الاستكشاف والإنتاج، ويرفع كفاءة التشغيل، ويخفض تكلفة إنتاج البرميل، ويعظم العائد الاقتصادي من الثروات البترولية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول المصري، دنيس جول الرئيس التنفيذي لشركة AIQ التابعة لمجموعة أدنوك، حيث بحث الجانبان فرص الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيوفيزيقية والسيزمية، وإعادة تقييم الحقول القديمة، ودعم عمليات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إلى جانب مناقشة إنشاء كيان مشترك باسم AIQ Egypt لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع البترول المصري بالاستفادة من بيانات بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.

وأكد وزير البترول أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لمستقبل صناعة البترول، لما يوفره من قدرات متقدمة في تحليل البيانات، وتحسين جودة القرارات، وتسريع أعمال الاستكشاف، وزيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة وتعظيم الاستفادة من الحقول القديمة والمتقادمة.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة AIQ الحلول الذكية التي تطورها الشركة في مجالات الاستكشاف والحفر والإنتاج وإدارة الأصول وسلامة المنشآت، مشيرا إلى تطوير تطبيقات تعتمد على نماذج الفيزياء والكيمياء، وأنظمة للتنبؤ المبكر بأعطال مضخات الرفع الغاطسة قبل حدوثها بنحو 45 يوما، ومنصة ذكية لإدارة وتحليل بيانات الآبار، وكاميرات ذكية لتعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وخفض المخاطر.

قر/مط