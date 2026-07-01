صندوق خليفة يطلق برنامج "رائد أعمال المستقبل" الصيفي لعام 2026

أبوظبي في الأول من يوليو /وام/ أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن فتح باب التسجيل في برنامجه التعليمي التفاعلي "رائد أعمال المستقبل" لعام 2026، الذي ينطلق تحت شعار "صيفهم اليوم، مشاريعهم غداً" وذلك ضمن المخيم الصيفي للصندوق، ويستهدف الطلبة الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاماً لتنمية مهاراتهم في الابتكار وريادة الأعمال والثقافة المالية من خلال تجارب تعليمية عملية وأنشطة تفاعلية ملهمة.

ويقدم البرنامج للمشاركين مسارات تعليمية مخصصة ومجانية بالكامل تناسب الفئات العمرية المختلفة، وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية في كل من أبوظبي والعين والظفرة، ويتضمن أربعة مسارات تعليمية رئيسية هي

"المبتكرون الصغار" لعمر (4 - 6 سنوات)، ويركز على تعريف الأطفال بمفاهيم ريادة الأعمال من خلال اللعب والأنشطة الإبداعية وسرد القصص وتنمية مهارات التعاون والعمل الجماعي، و"المرحلة التأسيسية" لعمر (7 - 9 سنوات) ويتناول أساسيات الثقافة المالية وبناء العلامة التجارية والتسعير والتفاعل مع العملاء ومحاكاة الأسواق المصغرة، و"المرحلة المتوسطة" لعمر (10 - 14 سنة) ويهدف إلى تطوير الأفكار التجارية والنماذج الأولية وبناء الهوية والعلامة التجارية، والنمذجة المالية، ومهارات العرض، والإقناع، و"المرحلة المتقدمة" لعمر (15 - 18 سنة)، ويُعنى بإعداد خطط الأعمال وتطوير المشاريع ومحاكاة التعامل مع المستثمرين وتطوير العروض الاستثمارية والتوجيه المهني والاستعداد لسوق العمل.

ويسعى صندوق خليفة من خلال هذه المسارات، إلى تنمية العقلية الريادية والابتكارية لدى الطلبة، وصقل مهارات التواصل والعرض والتقديم لديهم، مع توفير تجربة عملية تحاكي بيئة الأعمال الحقيقية لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستقبلية واعدة، عبر مجموعة مزايا تضفي قيمة استثنائية على تجربة المشاركين كورش عمل تفاعلية وأنشطة تطبيقية، ومحاكاة للأسواق والمشاريع التجارية، وجلسات توجيهية، وعروض تقديمية للمشاريع وصولاً إلى حفل التخرج وتوزيع شهادات مشاركة على المتدربين.

ودعا صندوق خليفة جميع الطلبة الإماراتيين ضمن الفئات العمرية المستهدفة إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج نظراً لمحدودية المقاعد.