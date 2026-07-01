رئيس الوزراء المصري يبحث مع "موانئ دبي العالمية" توسيع استثماراتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

القاهرة في الأول من يوليو / وام / بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، سبل توسيع استثمارات المجموعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديداً في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار مساعي تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد تطوراً مستمراً على مختلف المستويات في ظل الشراكة الوثيقة بين الجانبين، لافتاً إلى الأهمية البالغة لتوسيع مجالات التعاون الثنائي في قطاعات الاستثمار، والتجارة، والطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا.

وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما الشركات العالمية، لتطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز قطاع التصنيع، منوهاً إلى أن التوسع في الشراكات مع كبرى الشركات المتخصصة يسهم بشكل فاعل في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أكد عيسى كاظم التزام مجموعة موانئ دبي العالمية بمواصلة توسيع نطاق استثماراتها في مصر، وترجمة العلاقات الوثيقة بين الجانبين إلى مشروعات وشراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة.

وأعرب عن تطلع المجموعة إلى زيادة استثماراتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجال التصنيع، مشيداً بما تمتلكه مصر من مقومات استثمارية وتصنيعية ولوجستية استثنائية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يعزز جاذبيتها للاستثمارات، وثمن التطور الملحوظ الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.

وفي السياق ذاته، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن اللقاء تناول بشكل مفصل فرص توسيع استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية في مجال التصنيع، جنباً إلى جنب مع استثماراتها القائمة في قطاع الخدمات اللوجستية، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين بما يدعم خطط التنمية الشاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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