"امارات" تنضم إلى بلدية دبي في مبادرة زراعة أشجار الشعلة بمحطاتها

دبي في الأول من يوليو /وام/ أطلقت شركة الإمارات للبترول "امارات"، بالتعاون مع بلدية دبي، مبادرة "زراعة شجرة الشعلة" في مختلف محطاتها المنتشرة في دبي، على أن تكون البداية من محطة "البحيرة" ثم تمتد إلى بقية المحطات.

وتأتي المبادرة ضمن حملة التشجير الشاملة التي أطلقتها بلدية دبي، بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وبموجب هذه التوجيهات انطلقت حملة واسعة لزراعة أشجار الشعلة، إحدى أبرز المعالم الطبيعية التي تميز الإمارة، لتزين الشوارع والمناطق السكنية والحدائق العامة والتقاطعات والمساحات المجتمعية.

وتأتي مبادرة "امارات" دعماً لهذه الرؤية، بما يعكس الدور الفاعل الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسة في توسيع الرقعة الخضراء في المدينة، وتعزيز التعاون مع القطاع الحكومي لتحقيق رؤية موحدة تهدف إلى جعل دبي أكثر خضرة.

كما تدعم المبادرة التزام بلدية دبي بتوسيع البنية التحتية الخضراء وتعزيز المشهد الحضري والجمالي للإمارة، من خلال زيادة المساحات الظليلة، وتحسين قابلية التنقل سيراً على الأقدام، وإيجاد وجهات أكثر خضرة وراحة وسهولة في الوصول وجاذبية للمجتمع.

وتعكس المبادرة أيضًا أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية في دعم أهداف دبي المتعلقة بالاستدامة وجودة الحياة، حيث تضطلع "امارات" بدور فاعل في دعم التوسع في الرقعة الخضراء والمساهمة في تحقيق رؤية دبي بأن تصبح مدينة أكثر جمالًا واستدامة وجودة للحياة.

حضر الفعالية معالي مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي؛ وبرهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول؛ إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين ومجموعة من كبار المسؤولين .

وقام الحضور بزراعة مجموعة من أشجار الشعلة، التي تُعد من أبرز الرموز الطبيعية المرتبطة بموسم الصيف في دبي.

وانطلقت المبادرة من محطة "البحيرة" لتشمل محطات "امارات" الأخرى في مواقع حيوية ومميزة في دبي، حيث تم زراعة أشجار الشعلة في أماكن يسهل رؤيتها، مما يُضفي لمسة جمالية مميزة على المشهد الحضري في المدينة، ويسهم في توفير مساحات ظليلة وتبريد الأماكن العامة المحيطة.

وقال برهان الهاشمي : إننا ومن خلال زراعة أشجار الشعلة في محطاتنا بدءاً من محطة "البحيرة"، نسهم في إثراء المشهد الجمالي وتوفير المزيد من المساحات الظليلة في الشوارع التي يرتادها عملاؤنا وأفراد المجتمع بالعموم يومياً.

وأضاف أن الاستدامة والاهتمام بالبيئة تعد من الركائز الأساسية لعملياتنا، وتعكس المبادرة التزامنا بدعم الاستدامة البيئية وتعزيز جودة الحياة في المناطق المحيطة بمحطاتنا وترك أثر إيجابي دائم للأجيال القادمة، كما نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة دعماً لرؤية الإمارة في مجال المساحات الخضراء.

وتعكس المبادرة الشراكة بين "امارات" وبلدية دبي في إطار دعم البرامج البيئية التي تُعزز التنوع البيولوجي، وتُحسّن جودة الحياة، وتُسهم في تحقيق أهداف دبي طويلة الأجل في مجال الاستدامة.

وتُعد شجرة الشعلة من الأنواع الملائمة لظروف المناخ في دبي، وتتميز بقدرة عالية على التحمّل ومقاومة الجفاف.

ومع نموها، توفر مساحات ظليلة واسعة تسهم في خفض درجات الحرارة في المساحات العامة وتعزيز جودة الحياة داخل البيئة الحضرية.

ويعكس اختيار الشجرة النهج العملي والرؤية طويلة المدى التي ترتكز عليها استراتيجية دبي الطموحة لتوسيع الغطاء النباتي، والحد من تأثيرات الحرارة، وبناء منظومة أكثر استدامة في المدينة على مدار العام.