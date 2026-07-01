"تخطيط الشارقة" تعتمد تسهيلات مالية لدعم المنشآت الاقتصادية

الشارقة في الأول من يوليو /وام/ اعتمدت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، حزمة من الإجراءات والتسهيلات المالية لدعم الأنشطة والمنشآت الاقتصادية الأكثر تضرراً من التطورات في المنطقة، وذلك استجابة لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وضمن جهود حكومة الشارقة الرامية إلى تعزيز استقرار بيئة الأعمال وضمان استدامة نمو القطاع الاقتصادي وتنافسيته.

وأكد سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن التسهيلات المعتمدة تشمل تأجيل تحصيل الرسوم التخطيطية والمساحية والاستثمارية التي تزيد قيمتها على 10 آلاف درهم لمدة ثلاثة أشهر، بما يستهدف المنشآت والأنشطة الأكثر تضرراً.

وأوضح أن الدائرة أتاحت كذلك إمكانية سداد هذه المستحقات وفق خطط تقسيط مرنة وميسرة خلال فترة التأجيل، بما يسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات المالية على أصحاب الأعمال، ويدعم استمرارية أنشطتهم واستقرارها التشغيلي.

وقال الشامسي، إن هذه التسهيلات تجسد توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على دعم القطاع الاقتصادي، وتوفير الممكنات التي تعزز استمرارية الأعمال في إمارة الشارقة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تواجه بعض المنشآت.

وأضاف أن دائرة التخطيط والمساحة تواصل تسخير إمكاناتها لتقديم حلول مرنة تسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين، وتعزز تنافسية بيئة الأعمال، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.